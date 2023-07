Comece HOJE seu negócio: Franquias mais baratas para investir em 2023

Franquias baratas para investir – Para aqueles que desejam abrir um negócio próprio, investir em franquias pode ser uma alternativa com considerável atratividade. Esse modelo, que já vem com um sistema estabelecido e uma marca renomada, permite adentrar ao universo do empreendedorismo com um grau de risco significativamente reduzido quando comparado a iniciar uma empresa do zero. Todavia, é crucial lembrar que a escolha da franquia correta pode ser o diferencial para alcançar o sucesso.

Conheça franquias baratas e vantajosas

Em 2023, o panorama econômico instável fez com que diversas opções de franquias mais acessíveis ganhassem destaque no mercado. Essas, também conhecidas como microfranquias, apresentaram-se como uma alternativa atraente para aqueles que buscam iniciar seu próprio empreendimento. Conforme a Associação Brasileira de Franchising (ABF), são consideradas microfranquias aquelas redes de franquia cujo investimento inicial é de até R$ 105 mil. Esses negócios possibilitam uma entrada mais amena no mundo empresarial, e certamente, têm muito a oferecer.

Mas afinal, por que possuir uma franquia pode ser vantajoso? Inúmeras são as respostas para essa pergunta. Primeiramente, o franqueado tem o privilégio de operar sob uma marca já consolidada e reconhecida no mercado, o que certamente pode auxiliar na atração de clientes. Ademais, o modelo de negócio de uma franquia é testado e comprovado, trazendo um menor risco para o investimento.

Além disso, outra vantagem significativa é o suporte contínuo que a franqueadora proporciona, o qual pode abranger desde treinamentos e estratégias de marketing até assistência operacional. Logo, com tantos benefícios atrelados, investir em franquias pode ser, sem dúvidas, uma ideia interessante.

Aproveitando a temática, vale citar alguns dos empreendimentos mais acessíveis para investir no presente ano. No campo das viagens, temos a “Vai Voando Viagens”, cujo investimento inicial é de R$ 12.500. Na área de serviços automotivos, destaca-se a “Maria Gasolina Express”, com investimento inicial de R$ 37.000.

Para os amantes de gastronomia, a “Minha Quitandinha” surge como uma opção, necessitando de um investimento inicial de R$ 46.500. Já no setor de bem-estar, o “Spa Nature” se destaca, com um aporte inicial de R$ 54.500.

Outras opções envolvem o “Honest Market BR” na área de varejo, a “Academia Washington” no campo da educação e o “Kumon”, também na educação, cujos investimentos iniciais são de R$ 55.000, R$ 56.000 e R$ 70.180, respectivamente. No setor de tecnologia e cursos, surge a “On Byte”, com investimento de R$ 92.500.

Por fim, ainda podemos mencionar a “Golfran” no ramo de varejo e a “Olho Vivo Monitoramento” no setor de segurança, cujos investimentos iniciais são de R$ 95.000 e R$ 97.500, respectivamente.

Faça uma análise prévia

Ao optar por uma franquia, é imprescindível realizar uma análise criteriosa da demanda e do potencial de mercado, além de avaliar a credibilidade da franquia e o suporte oferecido pela franqueadora. Também se faz necessário verificar o investimento inicial e as taxas envolvidas, bem como a documentação legal do empreendimento.

Outra sugestão valiosa é realizar uma pesquisa aprofundada sobre o sucesso dos franqueados anteriores, a estratégia de expansão da franqueadora e como isso se alinha com seu perfil e interesses. Dessa forma, é possível fazer uma escolha informada e aumentar as chances de sucesso no empreendedorismo.

