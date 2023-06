Seu futuro EMPREENDEDOR começa agora! Microfranquias que rendem R$ 20 mil

Em busca de franquias com rendimento de até R$ 20 mil? Para aqueles que têm aspirações empreendedoras e visam uma renda mensal substancial, superando a marca dos R$ 20 mil, um segmento particularmente atraente se tornou o foco de muitos – as microfranquias. Com investimentos iniciais que não pesam no bolso, essas oportunidades de negócio têm atraído um número crescente de empreendedores com olhos voltados para o êxito financeiro.

Com as microfranquias, é possível alcançar uma renda mensal acima de R$ 20 mil em pouco tempo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Essas microfranquias podem render até R$ 20 mil mensais

Dentre o amplo espectro de oportunidades disponíveis, quatro microfranquias em particular se destacam. Elas não apenas prometem retornos consideráveis, mas também permitem que os empreendedores atuem em áreas diversas e vibrantes, desde energia sustentável até beleza, educação e agronegócio.

Na vanguarda das energias renováveis, está a microfranquia Getpower Solar. Concentrando-se na energia fotovoltaica, a empresa tem como foco a venda de sistemas de painéis solares para a geração de energia elétrica. Por um investimento inicial de R$ 35 mil, empreendedores podem esperar um retorno sobre o investimento em cerca de seis meses. A Getpower Solar aponta para um futuro sustentável e oferece aos franqueados a chance de embarcar em um negócio simultaneamente rentável e ecológico.

No outro extremo do espectro empresarial, está a Touti, uma microfranquia que opera na indústria da beleza. A empresa, que comercializa perfumes, produtos capilares e corporais, oferece três diferentes modelos de negócio – quiosque smart, quiosque full e loja – dando aos franqueados a liberdade de escolher a opção que mais se adequa ao seu perfil e objetivos. O investimento inicial varia de R$ 12 mil a R$ 85 mil, com um retorno esperado entre 5 a 24 meses.

Mais opções

Para aqueles mais inclinados à educação e capacitação profissional, a Via Certa Educação Profissional é uma opção promissora. Como uma microfranquia que oferece uma vasta gama de cursos profissionalizantes, com mais de 40 opções de formação, a Via Certa possibilita um investimento inicial a partir de R$ 84 mil, com expectativa de retorno no prazo de 12 a 24 meses.

Por último, mas não menos importante, o Reino Rural Franchising surge como uma opção cativante para os que têm uma paixão pelo agronegócio. A empresa oferece um modelo de negócio home office, com um investimento mínimo de R$ 45.990. O retorno sobre o investimento é esperado em quatro a seis meses, com um faturamento médio mensal alcançando a casa dos R$ 57.746,36, o que resulta num lucro líquido médio mensal de R$ 29.395,91.

Esses quatro exemplos apenas arranham a superfície do mar de oportunidades que as microfranquias representam. Com investimentos iniciais mais baixos em comparação com as franquias tradicionais, e potencial de lucro elevado, elas representam um ponto de entrada inovador e acessível para o mundo dos negócios. Portanto, para aqueles com ambições empreendedoras e anseios por independência financeira, é recomendável considerar essas oportunidades com seriedade. As microfranquias não apenas fornecem um caminho atraente para o sucesso no mundo dos negócios, mas também permitem aos empreendedores se envolverem em áreas que são, de fato, inovadoras e empolgantes.

