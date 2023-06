Beleza ou perigo? Descubra por que a máscara de ovo pode ser prejudicial

Já ouviu falar na máscara de ovo? Um fenômeno peculiar emergiu nas redes sociais – a Egg hair mask, uma máscara capilar à base de ovos que ganhou notoriedade devido à busca por beleza e cuidados com os cabelos. No entanto, os especialistas alertam que, apesar de ser um elemento nutritivo, o uso de ovos para tratamento capilar não é tão simples ou eficaz quanto parece.

Embora a máscara de ovo seja uma tendência nas redes sociais, é importante conhecer os riscos associados ao uso de ovos no cabelo. Foto: divulgação

Entenda o que é a máscara de ovo

Enquanto as redes sociais são inundadas com tutoriais sobre como aplicar ovos nos cabelos – seja misturando com outros ingredientes naturais para hidratação ou utilizando apenas a clara para lidar com a oleosidade – a verdade é que essa prática pode não ser a melhor escolha para o cuidado capilar. Isso é afirmado por Rodrigo Cintra, um hairstylist de renome, empresário e apresentador do programa “Esquadrão da Moda” no SBT, que explicou que, embora os ovos contenham nutrientes benéficos para a saúde capilar e do couro cabeludo, a maneira mais indicada de aproveitá-los é através da alimentação.

Segundo Cintra, os nutrientes presentes no ovo não têm a composição ideal para penetrar nas fibras capilares. Portanto, a aplicação da clara de ovo crua nos cabelos pode exigir um período prolongado até que resultados satisfatórios sejam observados. Dessa forma, embora a prática possa parecer interessante e econômica, ela pode não fornecer os resultados esperados.

No mundo contemporâneo de tratamentos capilares, existem opções muito mais eficazes disponíveis. Os salões de beleza hoje contam com produtos avançados que utilizam uma combinação de até 12 proteínas que nutrem, restauram e fortalecem os cabelos em apenas 10 minutos. Estes oferecem uma excelente relação qualidade-preço e garantem resultados visíveis desde a primeira utilização. Com os cuidados adequados, é possível obter cabelos volumosos, brilhantes, macios e saudáveis.

Queda de cabelo

A queda de cabelo é uma preocupação comum que afeta muitas pessoas, impactando diretamente sua autoestima. Embora exista a ideia de que os ovos podem ajudar a reduzir a queda de cabelo, até agora, não há evidências científicas que comprovem essa eficácia quando aplicados diretamente nos fios. Além disso, o uso frequente de ovo no cabelo pode, na verdade, torná-lo rígido e agravar o problema da queda.

Além disso, existem riscos à saúde associados ao uso de ovos crus nos cabelos. Os ovos crus podem conter bactérias, como a salmonela, que podem levar a infecções no couro cabeludo. Aplicá-los diretamente no cabelo aumenta o risco de oleosidade excessiva e infecções. Além disso, algumas pessoas podem ter sensibilidade aos ovos e desenvolver alergias.

Outro problema potencial é que o acúmulo de proteína no folículo piloso pode obstruí-lo e agravar condições como a dermatite seborreica e a caspa. Portanto, é fundamental considerar esses fatores antes de optar pelo tratamento capilar com ovos, por mais atraente que ele possa parecer em um primeiro momento. Em vez disso, é recomendável cuidar do cabelo de maneira saudável e procurar opções de tratamento comprovadas e seguras.

