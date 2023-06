Prepare-se para ser presenteado! Mastercard oferece vale-presente de R$ 100

Vale-presente do Mastercard? Uma tempestade perfeita de recompensas está prestes a invadir os bolsos dos consumidores brasileiros com uma oferta estelar da Mastercard. Em uma ação conjunta com o Sam’s Club, gigante do varejo pertencente ao grupo Carrefour Brasil, a empresa de serviços financeiros global está prometendo um vale-presente de R$ 100,00 a todos os novos associados do clube de compras. Entretanto, a janela de oportunidade se encerra no dia 29 de julho, ou seja, tempo é dinheiro – e neste caso, literalmente.

Ao se associar ao Sam’s Club e utilizar seu Mastercard, você ganha um vale-presente de R$ 100,00. Foto: divulgação

Mastercard está oferecendo vale-presente a estas pessoas

É essencial entender os mecanismos dessa promoção para não perder essa chance. Ao se tornar membro do Sam’s Club, adquirindo uma assinatura anual pelo valor de R$ 75,00, com o pagamento realizado por meio de um cartão Mastercard, os consumidores estarão habilitados para receber o bônus em forma de vale-presente. Após a compra da assinatura, um voucher de R$ 100,00 será enviado para o cliente em até 48 horas. O aspecto inusitado dessa promoção é que o valor do vale-presente supera o valor despendido na associação ao Sam’s Club, resultando numa jogada vantajosa para o consumidor.

Com o vale-presente em mãos, os novos membros do Sam’s Club podem utilizá-lo em qualquer uma das lojas físicas da rede. Entretanto, existe uma condição para seu uso. O valor da primeira compra realizada com o cupom deve ser de, no mínimo, R$ 200,00. A validade do voucher se estende até o dia 31 de julho de 2023, concedendo um prazo bastante confortável para seu resgate.

Esse esquema de recompensas inovador faz parte do Programa de Pontos Surpresa da Mastercard. Conhecido como Mastercard Surpreenda, o programa foi desenvolvido para incentivar os portadores de cartões da marca a realizarem transações de crédito, débito ou pré-pago. Independentemente do valor gasto, cada compra se traduz em pontos acumulados. Estes, por sua vez, podem ser trocados por uma série de ofertas especiais.

Vantagens adicionais

Além do vale-presente, o Mastercard Surpreenda abre as portas para uma variedade de vantagens adicionais. O programa proporciona acesso a ofertas exclusivas de afiliados e até mesmo a sorteios especiais. Através do aplicativo Surpreenda, disponível para dispositivos Android e iOS, os usuários podem visualizar as ofertas disponíveis e trocar seus pontos por vales-presente. Uma ampla gama de lojas parceiras da Mastercard Surpreenda oferece descontos e vantagens especiais em produtos e serviços.

Para se beneficiar dessas vantagens, basta se cadastrar no programa Mastercard Surpreenda por meio do site oficial. Com um simples passo, os portadores de cartões da Mastercard podem se lançar em uma jornada de economia e recompensas. Como a cereja do bolo dessa promoção, a Mastercard e o Sam’s Club estão demonstrando a força da colaboração em recompensar os consumidores e estimular o engajamento dos clientes. Portanto, não perca tempo: uma enxurrada de benefícios espera por você. Entre nessa, e surpreenda-se!

