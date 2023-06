Até R$ 15 MIL: 7 franquias baratas para começar em 2023

Franquias baratas para você abrir – O planejamento da aposentadoria é um tema crucial para muitos brasileiros, especialmente para aqueles que desejam aproveitar ao máximo esta nova etapa da vida. Uma estratégia que tem ganhado destaque é o empreendedorismo, em particular, o investimento em franquias de baixo custo, que se mostrou uma opção atraente para aqueles que buscam uma fonte de renda extra e a oportunidade de se manterem ativos e produtivos.

Opções de franquias baratas

Estamos vivendo um aumento da expectativa de vida no Brasil, um fenômeno que reflete a melhora na qualidade de vida e avanços na medicina. Este cenário positivo traz consigo o desafio de como se manter engajado e economicamente ativo na aposentadoria. Com o espírito empreendedor que caracteriza o brasileiro, evidenciado por um estudo do Sebrae que coloca o Brasil como o segundo país mais empreendedor do mundo, atrás apenas da Índia, a aquisição de franquias tem se destacado como uma alternativa viável.

Os modelos de franquias acessíveis que têm atraído a atenção dos aposentados incluem os setores de serviços, consultoria, microfranquias e franquias autônomas. Estes modelos de negócio, além de representarem uma oportunidade de investimento financeiramente viável, tendem a exigir uma força de trabalho reduzida, apresentam uma operação simplificada e, muitas vezes, não necessitam de trabalho durante os fins de semana, fatores que os tornam especialmente atraentes para os aposentados.

Há uma variedade de opções de franquias que exigem um investimento inicial modesto, mas que podem trazer um retorno considerável. A CotaFácil, por exemplo, atua no ramo de soluções financeiras e exige um investimento inicial de R$ 14.997, com um rendimento médio mensal que pode chegar a R$ 200.000. A CredFácil, uma empresa de serviços financeiros e seguros, requer um investimento de R$ 19.997, oferecendo um rendimento médio mensal de R$ 130.000 e prometendo um retorno do investimento em até seis meses.

Outra opção é a VAAPTY, empresa focada na compra e venda de carros usados. Com um investimento inicial de R$ 20.000, oferece uma renda média mensal de R$ 5.000 e um tempo de retorno do investimento de dois a sete meses. A Consulting Now, uma consultoria empresarial, exige um investimento inicial de R$ 28.000, porém, oferece uma renda média mensal de R$ 45.000, com um tempo de retorno de seis a oito meses.

Mais opções acessíveis

A 300C Consultoria e Educação, uma empresa especializada na captura de marca para franquias, pede um investimento inicial de R$ 35.000, mas oferece um faturamento mensal de R$ 110.000, com um retorno do investimento em seis meses. A Asia Source Brasil, uma empresa de importação e exportação, requer um investimento inicial de R$ 39.000, porém, promete um rendimento médio mensal de até R$ 20.000, com um retorno do investimento em seis a 12 meses.

Por fim, a Maria Brasileira, uma empresa de limpeza residencial e comercial, requer um investimento inicial de R$ 42.920 e oferece uma renda média mensal de R$ 40.000, além de prometer um retorno do investimento em um prazo consideravelmente curto.

Estas opções de investimento em franquias de baixo custo representam uma oportunidade única para os aposentados brasileiros que buscam se manter ativos, produtivos e financeiramente estáveis durante a aposentadoria. A diversidade e a flexibilidade desses modelos de negócio são um convite para que sejam exploradas todas as possibilidades que a aposentadoria pode oferecer.

