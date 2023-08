Pix automático: o que é e como ele pode mudar a forma de pagar boletos no Brasil

O Pix Automático é mais uma inovação da tradicional e queridinha modalidade de Pix que todos já conhecem e utilizam no cotidiano. A novidade deverá ser implementada em abril do próximo ano de 2024, de acordo com informações divulgadas pelo BC (Banco Central).

Essa solução deve facilitar pagamentos mais recorrentes devido à possibilidade de realizar repasses de maneira simplesmente instantânea. A ferramenta se assemelha bastante com o débito automático usado nas contas correntes, porém, haverá mudanças importantes no quesito de funcionamento e segurança.

Pix automático pode mudar as formas de pagamento de boletos. Fique atento. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como tudo vai efetivamente funcionar?

O Pix Automático deverá trazer diversos benefícios, em especial para aquelas pessoas que assinam serviços como jornais, academia, streaming, dentre outros que exijam pagamentos mensais para a sua manutenção, realizados em datas específicas.

Segundo o calendário divulgado pelo Banco Central, as regras já definidas para a modalidade vão ser veiculadas para o público somente no mês de setembro deste ano, mas profissionais da área alegam que já há alguns fatores que podem fornecer uma ideia sobre o que esperar do novo produto.

De acordo com o especialista em Open Banking, Heitor Barcellos, o recurso apresentará basicamente algumas características bastante distintas, trazendo mais facilidades e proporcionando mais dinamicidade ao cliente. Vejamos alguns pontos:

haverá limites para aprovação automática: contas de telefone superiores a R$200 reais solicitarão aprovação via push do usuário. Já as contas inferiores a esse valor serão aprovadas automaticamente;

movimentações serão aprovadas via consentimento através do app do banco;

será possível fazer a gestão das assinaturas e desabilitar os serviços a qualquer momento.

O cenário parece bastante animador, e a ideia foi bem recebida nas redes sociais, com diversas pessoas se mostrando ansiosas pelo uso da ferramenta. Apesar de a modalidade ainda não ter sido lançada, circulam algumas imagens pela internet mostrando capturas de tela que revelam mais detalhes sobre a interface da funcionalidade.

Conforme mostrado, o correntista será avisado quando ocorrer uma solicitação de cadastro dessa maneira de pagamento, podendo, então, analisar as informações. Caso tudo esteja certo, ele terá apenas que aprovar as saídas mensais de valores da sua conta.

Por fim, ainda existe a chance de os bancos mais tradicionais e as instituições financeiras mais modernas estarem adicionando funções para facilitar a gestão de gastos, utilizando informações de entradas e saídas de dinheiro. Tal feito permitirá que as pessoas tenham um controle maior sobre suas assinaturas.

O que é o PIX?

O Pix é um novo sistema de pagamento instituído pelo Banco Central do Brasil. Ele é baseado na transferência digital de recursos. A ferramenta é integrada ao sistema bancário tradicional e envolve a criação de um fluxo de pagamentos instantâneos.

A adesão ao novo modelo é voluntária. Ou seja, você pode optar por fazer suas transferências de modos tradicionais ou pelo Pix. Qualquer cliente com conta em instituição bancária — seja física ou digital — pode utilizar o serviço.

Como funciona o Pix?

O funcionamento do Pix é baseado, principalmente, no uso de meios digitais para a realização de transferências. Um pagamento via Pix, portanto, costuma ser feito com o apoio da internet — como no internet banking em site ou aplicativo.

Na hora de enviar recursos, é preciso ter a chave da conta de destino. Entender como funciona a chave Pix é simples. Toda conta bancária tem um código, certo? Geralmente, com número da agência e da conta.

Para fazer uma transferência, é necessário cadastrar os dados da conta e o CPF ou CNPJ do titular. Já no Pix tudo pode ser mais fácil, pois a chave já serve como uma identificação no sistema bancário, garantindo que o dinheiro siga o caminho exato.

Saiba mais: As gambiarras do Pix na Argentina; país vizinho começa a aceitar pagamento?