Bahia tem cidade que virou febre entre os turistas; veja por que

O estado da Bahia definitivamente é um dos mais belos do país e, também, um dos mais repletos de história, tendo importante papel no que o Brasil é atualmente. Porém, oficialmente, existe uma cidade baiana que se destaca muito mais.

Ocorre que, segundo os dados do censo do ano de 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Porto Seguro possui diversos elementos que, juntos, têm atraído cada vez mais turistas e moradores, por conta principalmente da forte presença da herança histórica e cultural e, também, por conta das paisagens belíssimas.

Desde o censo realizado em 2010, por sinal, a população local cresceu em 32,69%, não sendo exagero que, nesse período de pouco mais de 10 anos, muitas pessoas passaram por ali para conhecer o local, e decidiram ficar.

Vindos de todos os cantos do mundo, estas pessoas visitam Porto Seguro para viver experiências ricas por meio do Centro Histórico, das ruas de paralelepípedo e da gastronomia, por exemplo, sendo que esta última recebe forte influência indígena, africana e europeia.

E, na leitura a seguir, é possível compreender mais sobre o que tem transformado essa cidade em uma das queridinhas entre quem ama viajar pelo Brasil.

O estado da Bahia é um dos mais encantadores do Brasil | Imagem: Tiago Celestino / unsplash.com

Por que Porto Seguro, na Bahia, tem atraído turistas?

De acordo com as informações que foram divulgadas, existem fatores que aumentaram o interesse das pessoas pela cidade de Porto Seguro, sendo eles a culinária e as paisagens únicas. Porém, a hospitalidade não deve ser esquecida, e muito menos os diversos eventos culturais que atraem muita gente.

A respeito especificamente das paisagens, os turistas sempre encontram praias de águas cristalinas, nas quais é possível praticar esportes aquáticos ou simplesmente relaxar, dando uma pausa na rotina. Isso sem citar as trilhas naturais que ali existem e podem ser exploradas.

A gastronomia, por sua vez, também merece destaque, sempre atraindo quem quer provar os sabores da Bahia, que incluem ingredientes bem frescos, frutos do mar e itens que são regionais, como o cacau.

Quem já visitou Porto Seguro não deixa de elogiar a hospitalidade dos moradores, que sempre compartilham suas tradições e suas histórias. E quem viaja para este destino em busca das melhores experiências culturais também não se decepciona, podendo participar de diversos eventos, como os festivais de música, que são realizados em boa parte do ano.

Em resumo, pode-se dizer que as pessoas que querem acolhimento, cultura, boa gastronomia e paisagens que tiram o fôlego irão encontrar tudo isso, e muito mais, escolhendo Porto Seguro como destino de viagem.

Muito além de Porto Seguro propriamente dita

A cidade de Porto Seguro de fato é espetacular. Porém, vale frisar que ela está em um cantinho da Bahia conhecido como Costa do Descobrimento, servindo também como porta de entrada para outros destinos igualmente impressionantes.

Arraial D’Ajuda, por exemplo, é um exemplo disso, e está a apenas poucos minutos de distância: basta pegar uma balsa até lá. Trancoso e Caraíva, por sua vez, também merecem destaque dentro desse contexto.

