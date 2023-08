Teve carteira assinada em 2022? Veja quanto receberá do governo

O Programa de Integração Social (PIS), passou por ajustes em relação ao seu cronograma e aos montantes de pagamento no período-pós-pandemia, o que gerou atrasos nos repasses do governo para os trabalhadores. A emergência sanitária impactou a disponibilidade de informações sobre os dados e valores de pagamento do PIS referente ao ano-base 2022, no entanto, é esperado que o calendário com os pagamentos seja finalmente anunciado em breve. Saiba mais detalhes a seguir.

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para 2022 está previsto para o próximo ano, seguindo a sequência dos pagamentos realizados anteriormente. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Governo prevê liberação de valores do PIS

No contexto pós-pandêmico que marcou grande parte do ano de 2022, várias áreas da economia sofreram impactos profundos e de longa duração. Nesse cenário, o Programa de Integração Social (PIS), que é um dos principais mecanismos de apoio financeiro para os trabalhadores no Brasil, passou por ajustes em relação ao seu cronograma e aos montantes de pagamento.

Basicamente, o PIS foi projetado com o intuito de conectar o empregado e a empresa. Trata-se de uma contribuição cobrada das empresas com base na folha de pagamento, destinada a financiar o seguro-desemprego e o abono salarial. Anualmente, o programa segue o calendário PIS/PASEP, tradicionalmente anunciado no final de dezembro, que estabelece as datas e os valores de pagamento do benefício para o ano seguinte.

No entanto, o ano de 2022 trouxe uma situação atípica e desafiadora devido à persistente pandemia que havia começado no ano anterior. Os efeitos da crise sanitária resultaram em uma dependência das políticas governamentais, incluindo aquelas relacionadas ao PIS.

Como consequência, o calendário PIS/PASEP sofreu um considerável atraso em sua divulgação, o que impactou a disponibilidade de informações sobre os dados e valores de pagamento do PIS referente ao ano-base 2022.

Leia mais: Quem trabalhou em 2022 já pode sacar o Pis/Pasep? Veja se você tem direito

O que justifica o atraso?

Esse atraso foi justificado pela necessidade de analisar cuidadosamente os indicadores psicológicos da pandemia, bem como as previsões para a gradual recuperação da atividade econômica. Essa análise e adaptação eram cruciais para garantir a sustentabilidade do programa e sua capacidade de atender aos trabalhadores em um cenário em constante evolução.

Dessa forma, a quantia exata do PIS para o ano-base 2022 seria determinada somente após o anúncio do salário mínimo de 2024 pelo governo, na época liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT). Esse vínculo com o salário mínimo funciona como um mecanismo de ajuste para preservar o poder de compra dos beneficiários ao longo do tempo.

Um fator positivo do PIS é que grande parte dos fundos é destinado às pessoas que mantiveram vínculos formais de trabalho durante o período de 12 meses dentro do ano-base. Isso busca reconhecer e recompensar aqueles que contribuíram consistentemente para o mercado de trabalho e para o crescimento econômico do país.

Quem pode receber os valores do PIS ano-base 2022?

Entretanto, essa abordagem também exige a adaptação dos valores e critérios de pagamento de acordo com a situação econômica e as diretrizes governamentais vigentes. Para ser elegível ao PIS relativo ao ano-base 2022, é necessário atender aos critérios a seguir:



• Ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês em 2022;

• Não ter prestado serviços a pessoa física, o que exclui o direito ao abono salarial do PIS 2022 para empregados domésticos;

• Possuir inscrição no sistema PIS/PASEP há, no mínimo, cinco anos;

• Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 1 mês em 2022.

De olho nos comunicados do governo

É fundamental que os trabalhadores que se encaixam nesses requisitos acompanhem atentamente as comunicações oficiais do governo para ficarem informados sobre o período em que serão aptos a receber o benefício do PIS referente ao ano-base 2022.

Leia também: PIS 2024 já tem data? Valor subirá para R$ 1,441,00? Veja o que se sabe