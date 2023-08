Seu CPF está entre os 21 milhões de brasileiros que receberão R$ 200 na semana?

O governo federal iniciou o pagamento dos repasses do programa de transferência de renda Bolsa Família de agosto na última sexta-feira (18), disponibilizando um acréscimo de R$ 200 para cerca de 21 milhões de beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos. A seguir, veja quem terá direito ao valor extra e quando você deverá receber o auxílio.

Para saber a data de pagamento do Bolsa Família em agosto, consulte a lista pelo aplicativo usando seu CPF. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dinheiro garantido na próxima semana

O governo federal, liderado pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou o pagamento do Bolsa Família de agosto na última sexta-feira (18), disponibilizando um acréscimo de R$ 200 para cerca de 21 milhões de beneficiários que atendem aos critérios estabelecidos.

Dessa maneira, as famílias recebem a parcela padrão do Bolsa Família, no valor de R$ 600, e um acréscimo de R$ 200, totalizando R$ 800. Contudo, o acesso a esse benefício adicional não está 100% garantido, uma vez que eles precisam estar em conformidade com todas as normas de elegibilidade.

Quem pode receber o adicional de R$ 200?

A concessão do adicional de R$ 200 ao Bolsa Família requer que os beneficiários cumpram os requisitos do Benefício Primeira Infância e do Benefício Variável Familiar. O primeiro contempla crianças de até seis anos com um pagamento mensal de R$ 150, enquanto o segundo direciona uma quantia de R$ 50 a jovens de sete a dezoito anos incompletos.

Calendário de repasses do Bolsa Família de agosto

Os saques podem ser realizados a partir de hoje. O cronograma completo dos pagamentos do Bolsa Família em agosto é o seguinte:



• Final do NIS 1 – 18;

• Final do NIS 2 – 21 (disponível em 19/08);

• Final do NIS 3 – 22;

• Final do NIS 4 – 23;

• Final do NIS 5 – 24;

• Final do NIS 6 – 25;

• Final do NIS 7 – 28 (disponível em 26/08);

• Final do NIS 8 – 29;

• Final do NIS 9 – 30;

• Final do NIS 0 – 31.

Para ter direito às parcelas, os beneficiários precisam ter uma renda familiar per capita mensal de até R$ 218 e manter o Cadastro Único atualizado com as informações de todos os membros da família.

Adiantamento do Bolsa Família

De acordo com o calendário de pagamentos do Bolsa Família de agosto, os beneficiários começaram a receber seus pagamentos a partir desta sexta-feira (18). No primeiro dia, aqueles do grupo de NIS 1 tiveram acesso às suas parcelas. Além disso, outro grupo de beneficiários também pôde sacar seus benefícios nesta semana: os que pertencem ao grupo de NIS 2.

Semelhantemente ao ocorrido em 2022 com o Auxílio Brasil, os beneficiários que têm o pagamento agendado para segunda-feira têm permissão para movimentar os valores desde o sábado anterior. Portanto, neste mês de agosto, os beneficiários do grupo de NIS 2, cujos pagamentos são programados para segunda-feira (21), podem movimentar suas parcelas a partir do sábado (19).

