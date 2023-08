Mistério! Ninguém pode ver estes 3 lugares no Google Maps

Lugares proibidos no Google Maps? No universo digital atual, navegamos pelas ruas do mundo com a ajuda do Google Maps, uma ferramenta que virtualmente eliminou a necessidade de pedir direções. Mas e se dissermos que há cantos do mundo onde o olhar digital do Google ainda não penetrou?

No mundo das ferramentas de localização, o Google Maps ainda tem limites perceptíveis. Foto: Divulgação.

Google Maps não vai te deixar visitar estes locais

O Google Maps, que revolucionou a forma como nos localizamos e traçamos nossas rotas, também se tornou uma ferramenta de curiosidade para muitos. Ele não apenas ajuda a encontrar endereços e examinar fachadas de estabelecimentos, mas também permite calcular distâncias com precisão. Contudo, ainda existem locais que permanecem um enigma na plataforma. E não estamos falando de regiões remotas e inabitadas, mas sim de locais que, por diversos motivos, permanecem um mistério.

Primeiramente, temos a Coreia do Norte, uma nação que, apesar de estar no mapa, está cercada de segredos. Embora muitos saibam de sua existência e localização, o que realmente se passa dentro de suas fronteiras é, em grande parte, desconhecido. Ao acessar o Google Maps, notamos que o país é apresentado de forma extremamente genérica. Mesmo que possamos ver nomes de cidades, quando tentamos explorar mais profundamente, somos recebidos por vastas áreas em branco. A capital, Pyongyang, talvez seja a exceção, com algumas imagens de satélite disponíveis. Porém, muitas outras regiões do país permanecem apenas como registros topográficos. Há marcações que podem indicar cidades ou instalações militares, mas sua natureza real é um mistério.

Bem longe da Coreia, no mar gelado da Sibéria Oriental, a Ilha Jeannette na Rússia se apresenta como outro enigma. Com uma área diminuta, essa ilha foi descoberta por uma expedição norte-americana no século XIX, recebendo assim seu nome. Atualmente, é reconhecida como território russo. Mas a verdadeira curiosidade é sua representação no Google Maps: um misterioso borrão preto. Isso, naturalmente, faz crescer especulações e teorias sobre o que realmente está lá.

Mais lugares

A América do Sul também não fica de fora dos mistérios mapeados. O Parque Tantauco, localizado no Chile, é um santuário natural de mais de 1.100 quilômetros quadrados. Criado pelo magnata Sebastián Piñera, que serviu como presidente do Chile entre 2018 e 2022, essa reserva é um refúgio de biodiversidade. Quando se tenta obter mais informações sobre o parque na plataforma, detalhes específicos e rotas precisas são escassos. Essa limitação é justificada pela preservação ambiental. Mantendo o parque fora do alcance completo do Google Maps, busca-se proteger a pristina natureza da região.

Esses locais, ainda não plenamente desvendados pelo Google Maps, reforçam que, mesmo em uma era de informações abrangentes e digitalização, ainda há mistérios esperando para serem explorados. E, talvez, seja essa aura de desconhecido que continue a alimentar nossa curiosidade e desejo de explorar o mundo real, além das telas.

