Nova função do WhatsApp promete pegar todo mundo de surpresa

Mais uma das classificações de ferramentas do WhatsApp que deixa todos os usuários curiosos para saber qual será a novidade. Recentemente, o app WhatsApp está testando um recurso multiconta, ou seja, esse recurso permite o uso de mais de uma conta dentro de um único aplicativo no celular.

Conforme as informações oficiais do site WaBetaInfo, que sempre costuma compartilhada nas redes sociais as novidades desse aplicativo mensageiro, alguns usuários que têm o sistema Android já conseguem ter acesso a essa novidade, mas não são todos.

Multiconta é a nova ferramenta do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Novo recurso do WhatsApp

Essa opção de multiconta é essencial. O site WaBetaInfo ainda compartilhou uma captura de tela que mostra o ícone de uma seta no canto superior direito da tela e dentro da aba de configurações do mensageiro. Assim que clicar nesse novo ícone, o usuário vai ter a opção de colocar um novo número de telefone, além do qual já está cadastrado.

Vale ressaltar que as duas contas podem ficar conectadas, bem parecido com algumas funções que tem em outras redes sociais, como por exemplo o Instagram. Essa nova possibilidade vai ajudar muito as pessoas que usam apenas um único celular para conversa pessoal e profissional, agora terá como fazer essa separação.

Funções novas do WhatsApp

A publicação no site WaBetaInfo explicou que esse sistema vai permitir que as conversas fiquem separadas junto com as notificações além de permitir que o usuário alterne as contas quando quiser e sem precisar de trocar de celular.

O WhatsApp nos últimos meses liberou aos poucos funções novas para os usuários, sendo elas:

compartilhamento de tela em chamadas de vídeo

transcrição de áudios

mensagens de vídeo direto na conversa

recurso para editar mensagem.

Veja também: WhatsApp: estes são os melhores chatbots para facilitar sua vida

Multiconta WhatsApp

O recurso multiconta é na versão 2.23.17.8 do WhatsApp Beta para o sistema Android, até o momento nessa notícia não recebemos notificação ou informações oficiais que essa nova função será liberada para iOS.

Agora vai ser possível ter duas contas dentro de um único aplicativo. Além disso, também ainda não foi mencionado se o suporte multiconta vai ser liberado para todos os usuários do WhatsApp Android.

Para complementar, o WhatsApp também está testando outra funcionalidade no Android que vai permitir fazer chamadas de vídeo ou áudio em grupo. É um recurso onde o usuário vai conseguir notificar de forma automática para todos os participantes do grupo.

Veja também: WhatsApp finalmente atendeu a uma das principais demandas dos usuários