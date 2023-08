Descubra se o seu CPF tem irregularidades na Receita Federal

O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um dos principais documentos de identificação e registro fiscal no Brasil. Utilizado tanto para fins de identificação pessoal quanto para fins tributários e é administrado pela Receita Federal.

Indivíduos com o CPF em situação regular indicam que seu registro junto à Receita Federal não apresenta qualquer forma de pendência.

Ter o CPF irregular junto a Receita Federal pode te impedir de abrir uma conta e fazer movimentações, participar de concurso público, retirar o pagamento do seu benefício, entre outras coisas.

Por isso, é importante que você consulte a sua situação cadastral, para caso esteja com irregularidades você venha normalizar a situação.

Como saber se meu CPF está regular?

Para verificar o seu CPF, basta efetuar a consulta no portal da Receita Federal.

Ao realizar a verificação do estado cadastral do seu CPF através do website da Receita Federal, é possível prontamente identificar se está regular, em processo de regularização, suspenso ou cancelado.

A execução da consulta no portal da Receita Federal é bastante direta e conveniente, como delineado no procedimento abaixo:

Acesse o portal da Receita Federal; Insira o número do CPF e a data de nascimento nos campos designados; Complete o teste “Sou Humano” (Captcha); Clique na opção “Consultar”.

Após a conclusão da consulta, o Comprovante de Situação Cadastral do CPF será exibido, e o status estará visível logo abaixo da data de nascimento.

Comprovante de Situação Cadastral do CPF

Entenda os possíveis resultados de situação do CPF:

Situação de CPF com pendência de regularização

Quando esse estado é exibido, isso indica que pelo menos uma declaração de Imposto de Renda dos últimos 5 anos está atrasada.

CPF suspenso

Esse cenário pode ocorrer quando há falta de informações ou quando os registros apresentam incorreções, muitas vezes relacionadas ao título de eleitor.

CPF pertencente a titular falecido

O status de “titular falecido” indica que foi confirmado o óbito da pessoa associada ao CPF.

CPF cancelado

Quando o CPF é categorizado como “cancelado”, pode ocorrer devido à geração de um CPF duplicado ou por determinação judicial ou administrativa.

A quem se destina?

No geral, é bom que todas as pessoas saibam o que é CPF, uma vez que o documento é obrigatório para elas. Entretanto, vale apontar a quem ele é, de fato necessário conforme a listagem a seguir:

quem está sujeito à realização da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF);

inventariantes, cônjuges ou conviventes de acordo com o item acima;

brasileiros que tenham os seus rendimentos sujeitos ao imposto de renda retido na fonte;

profissionais liberais;

locadoras de bens imóveis.

titulares de contas bancárias ou de qualquer tipo de aplicações financeiras;

investidores que operem na bolsas de valores;

qualquer cidadão com mais de 18 anos de idade;

residentes no exterior que mantenham, no país, bens sujeitos a registro público.

