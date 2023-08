Novo modelo de semáforo começa a operar em São Paulo; o que muda?

Conheça o novo semáforo de SP – Em uma tentativa audaciosa de transformar o panorama do trânsito paulistano, a cidade de São Paulo adota um sistema de semáforos revolucionário. Estes novos semáforos, que já estão sendo posicionados em pontos estratégicos da cidade, vêm com a promessa de minimizar os congestionamentos e ainda acelerar a solução de eventuais defeitos.

O novo semáforo, parte da modernização em São Paulo, promete melhorar o fluxo do trânsito. Imagem: Marco Biondi / unsplash.com

Novo tipo de semáforo já está operando?

Esses novos equipamentos de sinalização podem ser visualizados em importantes vias da cidade, como as avenidas Pompeia e Doutor Arnaldo, situadas na Zona Oeste. Ao passar por tais locais, os motoristas poderão notar uma placa que alerta: “Semáforo em modernização”. Ainda, uma peculiar faixa amarela na borda de sua caixa de luzes, juntamente com uma câmera acoplada, distingue os novos semáforos dos antigos.

A SP Regula, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, anunciou que nos próximos três anos, todos os semáforos dos 2.586 cruzamentos do Minianel Viário, área correspondente à zona de rodízio municipal de veículos, passarão por essa atualização. Atualmente, a cidade já conta com 16 semáforos modernizados em operação. Além destes, 111 estão em processo de instalação e 113 em estágio final de planejamento. A meta é que até o término de 2023, pelo menos 270 cruzamentos já estejam equipados com essa inovação.

Mauricio Nastari, que gerencia a iluminação pública na SP Regula, esclareceu o funcionamento desses novos dispositivos. Segundo ele, os semáforos são “inteligentes” e têm a capacidade de ajustar o tempo de funcionamento das luzes vermelha e verde de acordo com o fluxo de tráfego. Esse ajuste é baseado em programações pré-estabelecidas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), mas o semáforo tem autonomia para fazer modificações conforme a necessidade, sempre visando a melhoria do fluxo veicular.

Outra grande inovação é a presença da câmera, que age como um “laço virtual”, monitorando o acúmulo de carros no semáforo. Essa tecnologia substitui os sensores comumente fixados no asfalto em semáforos tradicionais. A grande vantagem do “laço virtual” é sua independência em relação a obras de recapeamento, garantindo o funcionamento contínuo do semáforo. Adicionalmente, a tecnologia permite que esses semáforos se comuniquem entre si, sincronizando-se com as principais avenidas e suas vias adjacentes.

Observações

Para os céticos quanto à resistência desses dispositivos em situações de falta de energia ou danos externos, Nastari tem uma resposta: todos os “semáforos inteligentes” estão interligados através de fibra ótica e chip de telefonia. Essa conexão proporciona um monitoramento em tempo real, que por sua vez, facilita a agilidade no envio de equipes para solucionar eventuais problemas, sejam eles causados por interrupções energéticas ou vandalismo.

O gerente ainda reforçou que os aproximadamente 4.000 semáforos localizados fora do Minianel Viário também passarão por revitalizações nos próximos anos. Mesmo que não possuam toda a tecnologia adaptativa dos novos, muitos terão funcionalidades como o acesso remoto. A modernização já se prova eficiente: “Antes da modernização, o percentual diário de semáforos com falhas era de aproximadamente 2% e hoje está em torno de 0,3%”, destaca Nastari.

Finalmente, é importante citar que essa modernização é fruto de uma parceria público-privada. A concessionária Ilumina SP, em conjunto com a SP Regula e a CET, está por trás dessa revolução. No último dia 31 de agosto de 2022, foi assinado um contrato de concessão com 17 anos de duração para tais serviços. Esse contrato, conforme divulgado pela Prefeitura de São Paulo, tem um investimento estimado de R$ 1,12 bilhão ao longo de 60 meses, reforçando o compromisso da cidade com a inovação e a melhoria contínua de sua infraestrutura.

