Quais trabalhadores receberão até R$ 3,9 MIL a mais neste mês

Se você trabalha de carteira assinada, fique atento, pois poderá desfrutar de um saque de quase R$4 mil reais. Logo, para não perder a chance de conseguir uma grana extra e garantir o montante, é preciso seguir alguns passos.

Por meio do regime CLT, o trabalhador pode usufruir de uma série de benefícios, cujo o objetivo é promover um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado para todos os colaboradores.

Há uma lista contendo o nome de milhares de brasileiros que possuem direito a um saque adicional, com a quantia do valor a ser repassada sendo depositada diretamente na conta dos contemplados. O montante de R$3,9 mil reais, certamente, é muito bem-vindo.

Quais s trabalhadores que receberão até R$3,9 mil a mais neste mês. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saque-aniversário liberado

Um dos principais benefícios voltados aos trabalhadores de carteira assinada é o saque-aniversário, com os aniversariantes deste mês de agosto já podendo solicitar a quantia extra. Vale destacar que trata-se de uma modalidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e, caso opte pelo saque em questão, ele substituirá o saque-rescisão. Contudo, caso seja demitido sem justa causa, o beneficiário ainda terá acesso à multa de 40%.

O saque-aniversário pode conceder o direito dos trabalhadores de sacaram até R$ 3,9 mil de sua conta, a depender do quanto de saldo tiver disponível na poupança do FGTS. Para isso, os aniversariantes de agosto têm até o dia 31 de outubro para sacar o benefício e, após essa data, terão que aguardar até agosto de 2024 para contar com o valor novamente.

Vantagens de optar pelo saque-aniversário

A seguir, veja quais são os principais benefícios para aqueles que optaram pelo saque-aniversário em vez do saque-rescisão do FGTS:

Vantagens:

1. Facilidade de adesão: qualquer trabalhador com saldo em conta no FGTS pode escolher o saque-aniversário;

2. Trabalhador escolhe o destino do dinheiro: quem opta pelo saque-aniversário pode escolher pra onde o dinheiro será movimentado, tendo como opção sacá-lo ou deixá-lo guardado;

3. Antecipação do valor: os trabalhadores que escolherem o saque-aniversário podem contratar empréstimos junto às instituições financeiras credenciadas, utilizando como garantia o valor a que fazem jus anualmente;

4. Garantia de uma renda extra: o trabalhador que opta pela modalidade tem como certo uma quantia adicional no mês de seu aniversário, sendo possível, inclusive, calcular o valor a ser recebido.

Como faço para ver o saldo do FGTS?

O saque digital é um novo serviço para você sacar seu FGTS com mais conforto, agilidade, segurança e comodidade.

Basta acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer Banco.

Tudo 100% digital, sem precisar ir à uma agência. A funcionalidade está disponível desde fevereiro de 2020.

Quem pode sacar?

A funcionalidade está disponível a todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades de Saque previstas em Lei e que possuam valor liberado para saque, inclusive os aposentados, a partir de janeiro de 2020.

Como funciona?

Ao acessar o Aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores disponíveis para saque. Então, basta indicar uma conta na CAIXA ou em qualquer instituição bancária para receber os valores, sem nenhum custo. O valor estará disponível em conta após 5 dias úteis.

O trabalhador poderá ainda fazer upload de documentos, além de acompanhar as etapas entre a solicitação e a liberação dos valores para o saque.

