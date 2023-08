Este é o preço do seguro auto dos 10 carros mais vendidos do país

O mês de julho de 2023 trouxe muitas novidades para o ranking dos carros mais vendidos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No período avaliado, o Volkswagen Polo e o Hyundai HB20 ultrapassaram o utilitário Fiat Strada, que vinha sendo a líder de vendas desde o ano de 2021. Durante uma pesquisa, foi feito uma cotação de seguro para os dez carros mais vendido do Brasil.

Confira o preço do seguro auto dos dez carros mais vendidos do Brasil

Segundo a plataforma de seguros digital, o líder VW Polo tem proteções a partir de R$ 130,64 mensais (ou R$1.567,63 anuais), enquanto os valores do seguro para o modelo Hyundai HB20 partem de R$167,58 mensais (ou R$ 2.011,02 anuais).

O SUV VW T-Cross e a Fiat Strada são os carros da lista que apresentam o seguro auto mais caro – a partir de R$3.007,74 e R$3.201,42 no plano anual.

Todas as cotações de seguro feitas se baseiam em um perfil de 38 anos, com classe de bônus zero, residente na cidade de São Paulo e uso particular do veículo, isso tanto para o público feminino como para o masculino.

São três grupos de seguro auto, coberturas distintas:

Essencial – que proteje contra roubo, incêndio e furto, além de assistência por guincho;

Médio – que acrescenta garantia contra alagamento e colisão – só perda total;

Completo – que agrega danos materiais a terceiros e colisão (qualquer batida).

Confira abaixo a cotação completa de seguro auto para os dez carros mais vendidos de julho de 2023 (valor anual para o público feminino/masculino):

Plano de seguro auto Essencial

VW Polo – R$ 1.567,63 / R$ 1.805,04 Hyundai HB20 – R$ 2.011,02 / R$ 2.347,21 Fiat Strada – R$ 3.201,42 / R$ 3.803,34 Chevrolet Onix – R$ 1.625,10 / R$ 1.875,01 Fiat Mobi – R$ 1.498,96 / R$ 1.720,84 VW T-Cross – R$ 3.007,74 / R$ 3.566,44 Fiat Argo – R$ 1.857,09 / R$ 2.158,91 Renault Kwid – R$ 1.130,24 / R$ 1.269,87 VW Nivus – R$ 2.838,26 / R$ 3.359,14 Chevrolet Onix Plus – R$ 1.667,37 / R$ 1.926,70

Plano de seguro auto Médio

VW Polo – R$ 2.091,78 / R$ 2.395,55 Hyundai HB20 – R$ 2.744,40 / R$ 3.188,67 Fiat Strada – R$ 3.954,23 / R$ 4.648,39 Chevrolet Onix – R$ 2.370,50 / R$ 2.717,23 Fiat Mobi – R$ 2.015,39 / R$ 2.300,83 VW T-Cross – R$ 3.968,03 / R$ 4.655,37 Fiat Argo – R$ 2.425,24 / R$ 2.807,68 Renault Kwid – R$ 1.769,10 / R$ 1.989,90 VW Nivus – R$ 3.761,85 / R$ 4.402,37 Chevrolet Onix Plus– R$ 2.428,32 / R$ 2.788,24

Plano de seguro auto Completo

VW Polo – R$ 2.419,87 / R$ 2.723,84 Hyundai HB20 – R$ 3.080,44 / R$ 3.523,61 Fiat Strada – R$ 4.347,49 / R$ 5.038,67 Chevrolet Onix – R$ 2.699,01 / R$ 3.045,52 Fiat Mobi – R$ 2.281,92 / R$ 2.567,15 VW T-Cross – R$ 4.423,80 / R$ 5.108,82 Fiat Argo – R$ 2.728,72 / R$ 3.110,35 Renault Kwid – R$ 2.069,30 / R$ 2.290,84 VW Nivus – R$ 4.186,47 / R$ 4.824,84 Chevrolet Onix Plus – R$ 2.769,34 / R$ 3.129,05

Qual a importância do seguro auto?

Ao contratar um seguro auto, você garante tranquilidade no caso de roubo, acidentes ou pane mecânica. Mas muitas seguradoras também oferecem coberturas adicionais adequadas às necessidades específicas do proprietário. Uma das mais úteis e que podem evitar grandes prejuízos é a de danos a vidros.

