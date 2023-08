Pagamento mínimo garantido para motoristas de aplicativo; veja mais

Os aplicativos de mobilidade urbana ajudam bastante os brasileiros, tanto os seus usuários quanto os motoristas, que têm uma renda extra garantida. Todavia, uma reunião que foi marcada pelo grupo tripartite que é formado pelo Governo e plataformas de mobilidade urbana, pode ter sido o início de um pagamento mínimo aos motoristas de aplicativos, caso a proposta seja aprovada, haverá uma segurança a mais para todos.

Pagamento mínimo é garantido a motoristas de aplicativo, entenda | Imagem de Hans por Pixabay

Qual deve ser o valor mínimo?

O valor mínimo foi apresentado após uma proposta enviada pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec). Na proposta, a associação quis que no valor mínimo, fosse incluído vários gastos, como com:

Combustível;

Plano de dados móveis para o celular;

Manutenção do veículo.

Após efetuar os cálculos do valor necessário para amparar os motoristas nesses requisitos citados, adotou-se que o valor mínimo por hora deveria ser 262% maior que o valor pago por hora no salário mínimo atual. O valor vai de encontro com boas práticas que empresas do exterior já adotam para estabelecer qual o pagamento mínimo que deve ser oferecido aos motoristas.

Como será o cálculo da hora trabalhada?

Um dos principais pontos é de como irá acontecer o cálculo da hora trabalhada, já que é comum que os motoristas de aplicativos tenham mais de um trabalho, por exemplo, prestem serviço para a Uber, 99 e ainda realizam viagens por fora. Por conta disso, ficaria inviável pagar pelo período que o motorista passou logado na plataforma.

Por conta disso, ficou acertado que o valor pago será o equivalente ao deslocamento até o passageiro e até o destino ou mercadoria final. Essa é a única maneira que há de saber exatamente o período que o motorista passou trabalhando.

Lembrando que todos os modelos de negócio disponíveis pela plataforma serão aceitos, como o agendamento prévio das viagens, que é bastante utilizado pelos passageiros.

Verificação dos ganhos seriam feitos de modo mensal

Por conta que cada plataforma possui uma maneira distinta de realizar a precificação das viagens, a verificação dos valores que cada motorista ganhou será realizada de modo mensal e não por dia ou corrida, como muitos acreditaram que seria feito.

Caso ocorra alguma diferença entre o valor que o motorista conseguiu e o valor mínimo que deveria ser pago, a plataforma será obrigada a pagar ao motorista o complemento até a primeira semana do próximo ciclo.

Por fim, um relatório personalizado para cada motorista deve ser enviado, para que eles saibam quanto ganhou de modo efetivo todos os dias e por mês, para que o mínimo mensal seja aplicado. Agora, o que resta a todos é esperar como será a posição das empresas e quando essas medidas irão entrar em vigor, se entrará.