Caixa Tem não pagará mais o Bolsa Família? Existem erros no sistema; confira

O programa Bolsa Família é basicamente o principal programa social que existe no Brasil atualmente: por meio dos repasses, com as quantias sendo depositadas no aplicativo Caixa Tem, as famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade social conseguem ter uma fonte de renda para cobrir custos básicos voltados para a alimentação, por exemplo.

Porém, não é raro que os beneficiários vez ou outra fiquem com algumas dúvidas, sendo que a mais recente delas está voltada justamente para o aplicativo acima citado.

Será que ele deixará de existir, colocando fim, também, aos repasses do Bolsa Família?

A resposta para essa pergunta tão intrigante e necessária pode ser conferida por meio dos próximos tópicos.

O aplicativo Caixa Tem está ligado diretamente ao Bolsa Família

O programa Bolsa Família definitivamente está de volta e, neste dia 18 (sexta-feira) retomou a realização dos repasses para pelo menos 20 milhões de famílias que se encontram inscritas e regularizadas atualmente.

E, com a parcela padrão de R$ 600, além das bonificações anunciadas este ano, o programa vem realizando seus repasses por meio do Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa Econômica Federal voltando para o pagamento dos benefícios aos quais parte da população brasileira tem direito.

Porém, recentemente, uma dúvida acabou surgindo, a respeito de o aplicativo em questão estar, ou não, perto do seu fim. Vale frisar, porém, que este app está, sim, funcionando para a realização dos repasses do Bolsa Família do mês de agosto. Porém, em alguns momentos alguma instabilidade pode surgir, por conta do grande fluxo de pessoas fazendo o acesso ao mesmo tempo.

O usuário que precisar reverter essa situação, a fim de checar se sua parcela foi devidamente depositada, pode também entrar no Portal Cidadão, também da Caixa Econômica Federal, uma vez que este canal contém os mesmos dados e informações presentes no Caixa Tem.

Nele, portanto, é possível fugir dos erros que estiverem acontecendo no app. Erros esses que podem gerar pane no sistema ou mesmo mostrar valores que encontram-se desatualizados.

Dito isso, cabe lembrar que os beneficiários do programa Bolsa Família podem receber não só os R$ 600, mas também os bônus que se adequem às suas realidades, a exemplo dos R$ 150 que estão sendo pagos para as famílias que tenham em seus núcleos crianças de até 6 anos.

Sobre o calendário do programa para o mês de agosto

Em agosto, os repasses do Bolsa Família também seguirão a ordem do último número presente no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Assim sendo, este é o calendário atual:

Quem tem NIS final 1 recebe dia 18 de agosto;

Quem tem NIS final 2 recebe dia 19 de agosto;

Quem tem NIS final 3 recebe dia 22 de agosto;

Quem tem NIS final 4 recebe dia 23 de agosto;

Quem tem NIS final 5 recebe dia 24 de agosto;

Quem tem NIS final 6 recebe dia 25 de agosto;

Quem tem NIS final 7 recebe dia 26 de agosto;

Quem tem NIS final 8 recebe dia 29 de agosto;

Quem tem NIS final 9 recebe dia 30 de agosto;

Quem tem NIS final 0 recebe dia 31 de agosto.

