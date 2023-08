Arroz cozido na geladeira pode esconder perigos OCULTOS

Indiscutivelmente, o arroz desempenha um papel fundamental como acompanhamento em uma variedade de ensopados e pratos consumidos regularmente em inúmeras residências. É uma prática comum colocar as sobras em recipientes herméticos e guardá-las na geladeira. No entanto, antes de realizar esse procedimento, é crucial estar ciente dos potenciais riscos associados ao armazenamento do arroz na geladeira.

Foto: divulgação

Os perigos de arroz cozido na geladeira

Antes de decidir refrigerar o arroz, é crucial entender que essa prática pode acarretar riscos para a saúde, especialmente se não forem observados cuidados quanto ao tempo de armazenamento e ao método de cocção do arroz. Adicionalmente, é importante estar ciente de quais tipos de queijo não devem ser armazenados na geladeira.

Embora haja uma ampla discussão sobre técnicas de conservação de alimentos, é essencial adotar práticas específicas para evitar possíveis perigos. No caso do arroz, apesar de seu sabor delicioso, ao ser reaquecido, ele pode se tornar uma fonte potencial de bactérias e intoxicações. Uma das bactérias que podem contaminar o arroz é a Bacillus cereus.

O que é a bactéria ‘Bacillus cereus’?

O arroz cozido pode ser um ambiente propício para o desenvolvimento da bactéria Bacillus cereus, que pode causar intoxicação alimentar. Essa bactéria é capaz de produzir esporos resistentes ao calor, o que possibilita sua multiplicação. É importante notar que temperaturas superiores a 15-20°C criam condições ideais para a proliferação desses microorganismos.

Para prevenir essa contaminação, é recomendado resfriar imediatamente o arroz cozido. Além disso, é crucial evitar deixar o arroz em temperatura ambiente por mais de duas horas, principalmente em climas quentes. Por fim, é possível refrigerar o arroz por no máximo três a quatro dias antes de ele começar a desenvolver as bactérias mencionadas.

Aqui estão algumas dicas para armazenar arroz cozido com segurança:

Resfrie o arroz cozido o mais rápido possível após o cozimento.

Divida o arroz cozido em pequenas porções e armazene em recipientes herméticos.

Refrigere o arroz cozido a uma temperatura de 4°C ou abaixo.

Consuma o arroz cozido em até três a quatro dias.

Se você seguir essas dicas, poderá ajudar a prevenir a intoxicação alimentar causada pela bactéria Bacillus cereus.

Como cozinhar de forma perfeita

Para assegurar a adequada preservação do arroz, é crucial adotar uma abordagem de cocção correta. Tenha em mente os seguintes aspectos:

Selecione o tipo de arroz apropriado de acordo com o prato que pretende preparar. Garanta o tempo de cozimento correto, pois isso influenciará diretamente o resultado final. Existe uma ideia equivocada sobre a necessidade de lavar o arroz. No entanto, especialistas afirmam que não é aconselhável enxaguá-lo, pois ele tende a absorver água, o que dificulta a remoção. Saiba quando adicionar água e quando empregar caldo. No caso do arroz de grão redondo, a proporção adequada é de três xícaras de líquido para cada xícara de arroz. Já para o arroz cozido em caldo, o indicado é incorporar o caldo ao molho e, posteriormente, ao arroz quente. Evite mexer o arroz enquanto cozinha, a fim de prevenir que ele grude. Aguarde até que a água atinja o ponto de ebulição em fogo alto. Após adicionar o arroz, aguarde que a ebulição retorne e reduza o fogo ao mínimo. Utilize utensílios de cozinha de alumínio fundido indeformável para garantir uma distribuição uniforme do calor durante o processo de cocção do arroz.

