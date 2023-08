WhatsApp: estes são os melhores chatbots para facilitar sua vida

Atualmente, é raro encontrar quem não esteja vivendo dentro de uma rotina repleta pela comunicação digital, na qual se torna imprescindível manter uma boa interação com usuários e com clientes. Isso é válido para literalmente qualquer projeto ou negócio e, com o advento dos melhores chatbots, a interação em questão chegou a um patamar de personalização e de eficiência totalmente novo.

Fica a dúvida, porém: quais seriam estes chatbots de tanto destaque no mercado digital?

A resposta para essa pergunta tão importante está no decorrer dos próximos tópicos.

O atendimento por meio dos melhores chatbots é muito mais eficiente | Imagem: natanaelginting / freepik.com

Os chatbots já chegaram ao WhatsApp

O cenário dos chatbots de fato é muito positivo. Porém, com a crescente variedade de opções que estão disponíveis, a tarefa de escolher entre os melhores acaba sendo desafiadora, no que diz respeito especificamente ao WhatsApp.

Seja para indivíduos que querem ter conversas automatizadas, ou mesmo para empresas que querem oferecer um atendimento ainda melhor para os seus clientes, conseguir achar a solução certa é realmente ideal.

Afinal, por meio dela se torna possível usar ainda mais o potencial do WhatsApp nas interações do dia a dia, por meio das funcionalidades e das integrações que somente os melhores chatbots do mercado conseguem oferecer com grande eficácia.

Veja também: Sua empresa precisa se digitalizar! Estas são as 7 melhores dicas

Os melhores chatbosts para serem usado no WhatsApp

O aplicativo WhatsApp por si só já é uma ferramenta surpreendente.

Porém, quando atrelado aos melhores chatbots, oferece experiências de comunicação ainda mais eficientes.

E alguns destes chatbots, que merecem destaque, são:

O Landbot

Esta solução, especificamente, está presente em diversas empresas de renome, a exemplo da LG e da Uber, garantindo suporte no WhatsApp e, também, no Facebook Messenger.

Ela conta com planos pagos, com integrações bem interessantes, como com o Google Sheets, mas também está disponível na versão gratuita, que dá direito a 100 chats por mês.

O Zendesk

O Zendesk não só está entre os melhores chatbots como, também, foi um dos pioneiros no mercado, podendo ser usado no Instagram, no e-mail e em atendimentos via voz, além do WhatsApp.

A facilidade que existe em sua configuração é um dos seus destaques, ficando a desvantagem apenas no fato de que não existe nenhuma versão gratuita disponibilizada.

O Zenvia

O Zenvia, por sua vez, é simplesmente o verdadeiro parceiro do WhatsApp Business API em território brasileiro.

Trata-se de uma ferramenta direcionada para empresas de portes médio e grande, oferecendo funcionalidades que podem ser usadas nos mais diversos cenários, seja no departamento de marketing, na área de agendamento ou, claro, no setor de atendimento ao cliente.

Para quem quer algo mais básico e, também, um tipo de teste, vale saber que o Zenvia tem uma versão sem custo. Já os seus planos pagos começam com o preço de R$ 40 por mês, sendo que este valor aumenta de acordo com as funcionalidades que se pretende contratar.

Lembrando que todas as opções acima estão na categoria de melhores chatbots por transformarem o WhatsApp em uma ferramenta ainda mais interessante e completa, para quem lida com atendimentos e conversas constantemente e precisa recorrer à automação.

Veja também: WhatsApp está igual ao Telegram de novo? Veja a novidade