Muitos brasileiros sonham em sair do Brasil e vivenciarem uma nova vida em uma nova nação e até mesmo continente. Em Portugal há excelentes vagas para brasileiros em uma área específica, com salários que podem chegar a quase R$ 15 mil. Haja vista que o idioma é semelhante, é muito mais fácil dos brasileiros se adaptarem à nova nação. Saiba como funciona e o passo a passo a ser realizado.

ATENÇÃO! Portugal oferece salário de R$ 15 mil para brasileiros | Foto de Vita Marija Murenaite na Unsplash

Como trabalhar em Portugal?

O país possui excelentes condições de trabalho e há algumas áreas que carecem de profissionais capacitados. Dentre elas a área da saúde e tecnologia. Logo, é importante estar atento que essas duas áreas estão em súbito crescimento em Portugal.

O primeiro passo é tomar a decisão de realmente ir para lá a fim de viver uma nova vida, trabalhar e os demais segmentos adjacentes. Feito isso, é necessário começar a procurar vagas na área a fim de encontrar as melhores oportunidades.

No caso da área da saúde, as vagas mais almejadas são para médicos brasileiros que querem atuar em Portugual. Haja vista que o salário pode chegar a R$ 15 mil. Existem algumas regiões que estão precisando muito de profissionais de saúde.

Algumas áreas do país possuem uma alta demanda e atendimento precário, logo, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está em busca de contratar profissionais estrangeiros. Para se candidatar é necessário estar dentro das diretrizes de atuação estrangeira.

Feito isso: basta enviar um currículo para o endereço de e-mail: recrutamento.medicos@acss.min-saude.pt e aguardar o processo seletivo. Haja vista que a partir do primeiro contato mais informações devem ser enviadas.

Realmente vale a pena?

Dependendo do perfil do profissional é uma excelente opção. Haja vista que é uma das maneiras mais fáceis de transferir o diploma e atuar em solo estrangeiro. Isso porque muitos médicos acabam se formando com o interesse de posteriormente atuarem em outros países, por inúmeros motivos.

Para quem não está acostumado com outro idioma, Portugal é uma das melhores nações. Haja vista que o idioma é semelhante ao do Brasil, com algumas variações de dialetos.

É válido lembrar que no caso de moradia definitiva em Portugal, o interessado precisa ter visto. No caso de trabalho, é mais fácil de obter o visto português, entretanto, ambos os tipos são simples de serem solicitados e na maioria das vezes são disponibilizados facilmente.

Portanto, a principal dica é pensar bastante: não é uma decisão que deve ser tomada da noite para o dia, mas a partir de muito estudo, análise e a partir de então, realmente decidir o destino final.

