Não é novidade para ninguém que o Pix revolucionou a economia brasileira. Haja vista que através dele as transferências eletrônicas se tornaram muito mais rápidas e eficazes. Entretanto, por mais popular que seja: milhões de pessoas ainda não possuem o Pix disponível. Haja vista que nem todas estão acostumadas com as novas tecnologias e preferem não deixarem os “amores velhos para trás”. A partir disso, será possível enviar recursos no Pix para quem não tem uma conta cadastrada?

Posso enviar dinheiro por Pix para quem não tem conta em banco | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É possível enviar Pix para quem não tem Pix?

Sim! Trata-se de uma solução não somente para quem não tem Pix como para quem não tem conta bancária. É uma funcionalidade criada há mais de 3 anos pela TecBan, uma agência especializada em caixas eletrônicos.

É possível pagar outras pessoas através de um Token, na qual a pessoa paga terá 24 horas para ir até um Caixa Eletrônico e realizar o saque do valor usando o Token de validação do saque.

O nome dessa tecnologia é “Saque Digital”. Na qual o usuário consegue usar o digital para interagir com o mundo real — facilitando a vida de todos. Por mais que já esteja no mercado há algum tempo, é desconhecido por muitas pessoas.

É necessário verificar a disponibilidade da opção no aplicativo do banco — alguns bancos já possuem a opção. Lembrando que ela pode ser usada tanto para enviar Pix para outra pessoa como para realizar saques sem cartão — tal como acontece nos saques dos benefícios do Governo usando apenas o Caixa Tem.

Passo a passo de como realizar

Por mais simples que seja o procedimento é importante ter bastante opção ao realizar o “Saque digital”. Podendo ser usado tanto um QR Code como um token de acesso. Entretanto, o recomendado é o token de acesso.

Parte de quem paga

Entre no aplicativo bancário e clique na opção “Saque digital”;

Preencha o respectivo valor;

Confirme o valor e clique na liberação do Token de acesso;

Salve o token na área de transferência e envie para a pessoa que irá receber o valor no “Pix”.

Observação: é recomendado enviar juntamente com o Token o número do CPF para evitar problemas, em alguns casos é necessário informar o CPF.

Parte de quem recebe

Receba o Token de acesso do pagador;

Vá até um Caixa Eletrônico da rede Banco24Horas;

Clique em “Saque Digital”;

Digite o token de acesso, espere a validação e pegue o dinheiro.

Portanto, são passos bem diretos que podem ser feitos em questão de segundos. É uma boa maneira de comprar produtos e pagar ao destinatário caso ele não tenha uma conta em banco ou chave Pix.

Lembrando que é um viés de confiança, do comprador realmente realizar a ação e dar um token válido. Portanto, é recomendado usar com ética e na maioria das vezes se possível for, aguardar a liberação do dinheiro.

