Famoso crime brasileiro ganha documentário e se torna um dos mais vistos

O documentário sobre crime hediondo que ocorreu no Brasil está disponível para visualização na plataforma Netflix. Lançado recentemente, em 17 de agosto, o filme do gênero true crime já conquistou o primeiro lugar no Top 10 de conteúdos mais assistidos do serviço de streaming. Essa produção promete uma análise minuciosa do terrível assassinato da jovem Isabella Nardoni, com apenas cinco anos de idade, ocorrido em 2008. A tragédia envolveu o pai da criança, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, que a arremessaram do sexto andar do edifício London, localizado em São Paulo.

Com uma duração de aproximadamente uma hora e meia, o filme também apresenta entrevistas exclusivas com a mãe da vítima, Ana Carolina Oliveira, e os avós maternos. Para a elaboração deste projeto, foram analisadas mais de seis mil páginas do processo legal, conduzidas 118 horas de entrevistas e coletados mais de cinco mil itens de arquivo fotográfico provenientes da mídia e do acervo familiar.

A seguir, você encontrará informações sobre como acessar o documentário que aborda o caso de Isabella Nardoni na plataforma Netflix, e também poderá observar as reações e comentários do público nas redes sociais.

Sobre o documentário

O documentário Isabella – O Caso Nardoni é uma produção da Netflix que conta a história do brutal assassinato da menina Isabella Nardoni, de apenas 5 anos, em 2008. O caso chocou o Brasil e se tornou um dos mais emblemáticos da história do país.

Ele também conta com depoimentos de familiares, amigos, jornalistas e especialistas que analisam o crime e suas consequências. Também traz imagens de arquivo, depoimentos de testemunhas e reconstituições dos fatos.

O documentário é dividido em quatro episódios. O primeiro episódio apresenta a vida de Isabella e sua família, e o contexto do crime. O segundo episódio investiga as circunstâncias do assassinato e as evidências que levaram à prisão de Alexandre Nardoni, o pai da menina, e Anna Carolina Jatobá, a madrasta. O terceiro episódio mostra o julgamento do caso e as repercussões do crime na sociedade brasileira. O quarto episódio analisa o legado do caso e as questões que ele levantou.

Reação do público

A reação inicial ao projeto tem sido favorável, com uma avaliação de 6,4 no IMDb. No entanto, vale observar que até o momento existem apenas 16 avaliações registradas. Nas plataformas de mídia social da Netflix, opiniões divergentes sobre o documentário têm surgido entre os internautas. Enquanto alguns compartilham o quão doloroso é reviver o caso por meio do filme, outros expressam que a produção pode ter tido alguma parcialidade ao apresentar os dados da investigação. Comentários como “Essa história me chocou profundamente” e “Nunca esqueci essa menina” têm se destacado.

Quando o crime ocorreu, ele recebeu ampla cobertura midiática e gerou comoção pública devido à brutalidade do ato. O pai da criança, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados por um júri popular. Alexandre recebeu uma sentença de mais de 30 anos de prisão, enquanto Anna Carolina foi condenada a mais de 26 anos. Atualmente, Alexandre cumpre sua pena em regime semiaberto na penitenciária de Tremembé, enquanto a madrasta está concluindo sua sentença em regime aberto.

Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda do caso, também vale lembrar da série “Investigação Criminal” disponível no Amazon Prime Video, lançada em 2018. O primeiro episódio da série, de origem nacional, é centrado no caso de Isabella Nardoni. Esse episódio apresenta o crime sob a perspectiva de investigadores, legistas e peritos, abordando questões como “quem cometeu o crime?” e “como o crime aconteceu?”. Essa produção de 45 minutos foca em grandes crimes que impactaram o país.

