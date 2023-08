15 formas de dominar TUDO o que o WhatsApp oferece

Domine todas as funções do WhatsApp – Você sabia que o WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, tem uma série de truques e funções escondidas que podem revolucionar a forma como você interage na plataforma? Mais que enviar simples mensagens de texto, o app reserva uma gama de possibilidades para seus usuários.

Uma das dicas essenciais para utilizar o WhatsApp é ativar a biometria e a verificação em duas etapas para garantir mais segurança. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Use o WhatsApp ao máximo

Uma reportagem do Canaltech recentemente revelou algumas dessas funções, e é impressionante como muitas delas permanecem nas sombras para boa parte dos usuários. Por exemplo, quem já se arrependeu após enviar uma mensagem? Com o WhatsApp, é possível editar mensagens enviadas, permitindo correções de erros de digitação até 15 minutos depois do envio. Isso evita a necessidade de excluir e reenviar o texto, proporcionando mais praticidade.

Outra funcionalidade surpreendente é a possibilidade de recuperar mensagens excluídas. Após excluir uma mensagem, um botão “Desfazer” aparece por alguns segundos, possibilitando reverter exclusões acidentais ou feitas por engano. Imagine a tranquilidade de saber que, ao deletar algo por impulso, ainda há um pequeno período para reconsiderar.

E se a ideia é acessar sua conta em mais de um aparelho, saiba que o WhatsApp permite essa operação. Você pode estar simultaneamente conectado em até quatro dispositivos diferentes, sem perder a sequência das conversas.

Já para aqueles que prezam pela qualidade das imagens enviadas, o aplicativo oferece a opção de enviar fotos em alta qualidade. A configuração é simples e garante que as imagens não sejam compactadas, preservando todos os detalhes.

Além dessas funcionalidades, o WhatsApp possibilita enviar mensagens para si mesmo, útil para salvar rapidamente anotações ou arquivos de mídia. A plataforma também apresenta uma maneira de burlar a marcação de áudios lidos, permitindo ouvir uma mensagem sem que o interlocutor saiba.

A personalização das conversas é outra vantagem. Usuários podem formatar textos em negrito ou itálico e alterar o papel de parede das conversas. E quando o assunto é segurança, o app disponibiliza recursos como verificação em duas etapas e bloqueio por biometria.

Existem, ainda, mensagens que se autodestroem, ideais para envio de conteúdos sensíveis. O remetente escolhe o período em que a mensagem ficará disponível, seja 24 horas, 7 ou 90 dias, e após esse tempo, a mensagem é automaticamente deletada.

Mais funções

Dentre as novidades, destaca-se também a função de silenciar grupos por tempo indeterminado. Afinal, quem nunca se viu sobrecarregado com inúmeras notificações vindas de grupos ativos? A realidade é que muitos de nós participam de diversos grupos no WhatsApp – sejam eles profissionais, familiares ou de amigos – e, frequentemente, as notificações podem ser mais perturbadoras do que úteis.

Agora, graças a esse novo recurso do aplicativo, é possível desativar as notificações de um grupo específico por tempo indeterminado. Isso significa que, mesmo que as mensagens continuem chegando, o usuário não será notificado de cada uma delas. O grupo não é excluído e o membro ainda pode acessar todas as mensagens quando quiser. É uma alternativa eficaz para aqueles momentos em que se deseja focar no trabalho ou simplesmente desfrutar de um pouco de paz e tranquilidade, sem a constante interrupção de alertas.

Além das notificações, há também uma função que promete trazer mais organização para o aplicativo: a opção de fixar conversas. Esta é uma funcionalidade que pode ser extremamente útil para quem tem conversas prioritárias e não deseja perdê-las no meio de tantas outras. Seja uma conversa com um colega de trabalho sobre um projeto importante ou um bate-papo com um ente querido, fixá-la permite um acesso mais rápido e direto, evitando a necessidade de rolar a tela em busca dela. Esse recurso, além de facilitar a vida do usuário, otimiza o tempo, especialmente para aqueles que usam o WhatsApp como ferramenta de trabalho.

A personalização também tem seu espaço nesse universo de novidades. Uma alternativa para deixar o WhatsApp com a cara do usuário é alterar o papel de parede das conversas. Agora, não apenas é possível mudar o fundo geral do aplicativo, como também definir imagens específicas para cada contato ou grupo. Essa customização pode ser um elemento divertido para identificar conversas ou simplesmente dar um novo ar ao aplicativo, tornando a experiência mais agradável.

Outra dica que chama a atenção é a possibilidade de tornar o nome do usuário invisível no aplicativo. Embora não seja uma função nativa, a técnica envolve a inserção de um caractere Unicode específico que resulta em um nome em branco. Isso pode ser útil para aqueles que buscam mais discrição ou simplesmente desejam surpreender seus contatos.

Por fim, mas não menos importante, há o recurso de mensagens temporárias. Em uma era em que a privacidade é altamente valorizada, essa funcionalidade permite que mensagens sejam automaticamente deletadas depois de um período definido pelo usuário. Diferentemente de outras plataformas que têm a autodestruição como característica principal, o WhatsApp dá a opção de configurar essa função em conversas específicas, dando ao usuário total controle sobre a duração e a quem se aplica.

