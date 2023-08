Boa notícia — a Uber anunciou uma grande novidade para os seus usuários. Trata-se da possibilidade de conseguir milhas andando de Uber — de semelhante modo como acontece com o uso frequente do cartão de crédito. Entretanto, há uma pequena diferença que deve ser levada em consideração. Confira todos os detalhes e comece agora mesmo usufruindo dessa novidade.

Aviso agora dá para conseguir milhas andando de Uber | Foto de Priscilla Du Preez na Unsplash

Uber e Smiles

A Uber é uma das empresas mais fortes no segmento de transporte privado brasileiro. Em parceria com a Smiles, plataforma de milhas — agora é possível ganhar milhas a cada viagem de Uber, podendo ser usado nas próximas viagens.

Ideal para quem utiliza bastante o aplicativo, sendo necessário realizar o cadastro na plataforma. É bem simples: basta entrar no site ou instalar o aplicativo ‘Milhas Smiles’.

Fazer o cadastro e vincular com o mesmo CPF usado no Uber. Feito isso, basta conectar os dois através do token dentro do aplicativo da Uber. E a partir de então, a cada nova viagem o aplicativo de milhas já começará a contar novas milhas.

Posteriormente podendo ser convertidas em crédito para viagens. É ideal para pessoas que gostam de viajar de Uber para lugares não tão longes — logo, conseguindo pagar com descontos viagens do tipo de maneira simples e fácil.

Não é possível resgatar as milhas de maneira imediata, logo que as milhas estiverem prontas e aptas a serem usadas: o cliente irá receber um e-mail contendo todas as informações.

Entenda o benefício na prática

Portanto, a partir dos passos acima é possível estar apto para começar a contagem de milhas na Uber. A fim de conseguir obter o máximo possível de vantagens durante o uso da plataforma.

É necessário que o cliente sempre siga o código de etiqueta da Uber, a fim de evitar ter sua conta limitada e perder todos os pontos conseguidos.

Feito isso, o cliente precisa viajar com constância usando o aplicativo. Ainda não é possível saber os pontos exatos por cada corrida ou R$ gasto. Logo, é importante ficar atento quanto a isso.

Ademais, no momento que as milhas estiverem disponíveis para serem usadas — será disponibilizado um Vouncher pela Smiles, que deverá ser adicionado na conta da Uber e a partir de então será possível usar as milhas para andar de graça na Uber.

Tudo indica que até o fim do ano a Uber irá apresentar muitas novidades no quesito experiência do cliente — a fim de que cada vez mais os clientes usufruam das melhores condições de viagens em sua frota.

