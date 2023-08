Liberdade a todo vapor! Estes signos precisam se libertar AGORA

Durante o período de trânsito solar em conjunção com Lilith, três signos, em especial, compreendem, de maneira profunda, que a liberdade interna é um pré-requisito para escolherem seus estilos de vida e trajetórias pessoais. Eles não se sentem obrigados a seguir as expectativas impostas pelo mundo exterior e vivem em sua ‘rebeldia’, um total senso de liberdade. Saiba, logo abaixo, quais são os três signos que serão influenciados pelo trânsito astrológico desta sexta-feira (18).

Conjunção solar com Lilith despertará espírito de liberdade em pessoas com três signos específicos . / Imagem: Divulgação.

Transição dos astros a favor da liberdade

Hoje, certos signos do zodíaco têm a oportunidade de vivenciar um dia altamente positivo, marcando um ponto de entendimento e aceitação em suas trajetórias.

Os três signos, dos quais falaremos a seguir, alcançaram um consenso interno crucial: a necessidade de conquistar sua própria liberdade, sem que isso exclua a possibilidade de compartilhar amor ou se envolver em relacionamentos.

Os mistérios por trás de Lilith

Lilith, no contexto astrológico, representa a essência da força feminina e é associada à imagem da mulher instintiva, que se recusa a ser subjugada por influências externas e abraça sua autonomia com determinação. Compreender e explorar sua posição no mapa astral proporciona uma perspectiva valiosa sobre nossos anseios, os princípios que defendemos com firmeza, e ainda lança luz sobre feridas emocionais não resolvidas.

Do ponto de vista astronômico, Lilith é um ponto virtual que deriva da posição lunar, e é por essa razão que, na astrologia, compartilha o simbolismo associado à Lua. Sua presença enigmática e atraente gera uma série de interrogações, nos deixando curiosos a respeito de sua natureza singular.

Conjunção com o sol

Durante o período de trânsito solar em conjunção com Lilith, podemos observar como esses signos compreendem, de maneira profunda, que a liberdade interna é um pré-requisito para escolherem seus estilos de vida e trajetórias pessoais.

Eles não se sentem compelidos a seguir as expectativas impostas pelo mundo exterior, destacando-se como autênticos rebeldes em sua abordagem à vida. A seguir, confira quais os signos que serão influenciados pelo fenômeno da conjunção solar com Lilith.

Gêmeos

Após passar por desafios significativos, você assimilou lições valiosas da forma mais intensa. Essas experiências contribuíram para seu aprendizado, resultando em uma postura independente durante a conjunção entre o Sol e Lilith. Sua confiança agora reside na capacidade de tomar decisões por si mesma, desconsiderando opiniões alheias ou conselhos externos.

Virgem

Quando influenciado pelo trânsito de Lilith, você reconhece uma fase rara em sua jornada. Hoje, relembra que nem todos sempre acreditaram em sua busca pela liberdade. Entretanto, você se identifica como uma pessoa de pensamento e ação livres. A estagnação é contrária à sua natureza, principalmente em relacionamentos, pois compreende a importância das necessidades individuais de ambas as partes.

Sagitário

Dentre todos os signos, sua busca pela liberdade e independência se destaca. Durante trânsitos como a conjunção entre o Sol e Lilith, sua verdadeira essência se amplifica. Esse processo pode levar a uma sensação de estar sozinho em seu mundo, porém, você encontra uma serenidade gratificante em ser autenticamente você mesmo. Essa vivência culmina até mesmo em momentos de euforia.

