Levantamento confirma: vira-latas são os cachorros mais amados no Brasil

Os cães vira-latas mantêm sua posição de destaque como os favoritos no coração dos brasileiros. Essa tendência foi reafirmada no mais recente PetCenso 2023, um relatório fruto da colaboração entre as organizações DogHero e Grupo Petlove. As estatísticas revelam que entre as dez raças mais populares nos domicílios do Brasil, os cães SRD (Sem Raça Definida) continuam a ser uma escolha proeminente, representando uma parcela significativa de 40% do total. Saiba mais detalhes sobre a curiosa pesquisa, logo abaixo.

Cachorros e gatos vira-latas são os preferidos pelos amantes de pets no Brasil, segundo pesquisa. | Foto: Reprodução / Pixabay

Os amados pets sem grife

Os adorados cães vira-latas continuam a reinar como os favoritos do Brasil, conforme revelado no recente PetCEnso 2023, um relatório divulgado pela colaboração entre DogHero e Grupo Petlove. As estatísticas apresentadas destacam que, dentre as dez raças mais populares nos lares brasileiros, os cães SRD (Sem Raça Definida) conquistam uma fatia significativa, representando 40% do total.

Essa proporção é quase quatro vezes maior do que a do segundo colocado, o charmoso Shih Tzu, com uma presença de 12%. O terceiro lugar no coração dos tutores apaixonados por animais pertence ao Yorkshire Terrier, com uma participação de 5%, enquanto o encantador Spitz Alemão segue de perto com 4%.

Leia mais: Seu cachorro NUNCA esquece estas coisas sobre você

Entenda a pesquisa

A pesquisa se baseia nos dados fornecidos pelo aplicativo da Petlove, que agrega informações de mais de 2,5 milhões de animais cadastrados, entre cães e gatos. Os resultados do levantamento indicam uma ligeira preferência por cães machos, totalizando 51,2%, superando as fêmeas, que representam 48,8% nas famílias que compartilham suas vidas com esses companheiros peludos.

No entanto, essa tendência se inverte quando se trata de gatos, onde a maioria, ou seja, 53,2%, são fêmeas, enquanto os machos compõem os 46,8% restantes.

As 10 raças de cães mais amadas

SRD – 40% Shih Tzu – 12% Yorkshire Terrier – 5% Spitz Alemão – 4% Buldogue Francês – 3% Lhasa Apso – 3% Poodle – 3% Golden Retriever – 3% Pinscher – 2% Dachshund – 2%

Os queridos vira-latinhas do mundo felino

No universo felino, a diversidade é ainda mais notável. Entre todos os animais cadastrados na plataforma online, impressionantes 98% são gatos vira-latas, ou os nomeados Sem Raça Definida (SRD). A segunda posição é ocupada pelos gatos Azul Russo e Gato de Bengala, ambos com uma modesta parcela de 0,2%.

As raças de gatos mais populares seguem a seguinte ordem:

SRD – 98% Azul Russo – 0,2% Gato de Bengala – 0,2% Snowshoe – 0,1% Siberiano – 0,1% Abissínio – 0,1% Pelo Curto Inglês – 0,1% Himalaio – 0,1% Korat – 0,06 Curl Americano – 0,05

Leia também: No FIM DA VIDA os cachorros se escondem; por quê