Há muitos anos que os cães são ótimos companheiros dos humanos. Por mais que essa relação tenha se estreitado com o decorrer dos milênios, ainda há alguns comportamentos caninos que muitos tentam entender. É comum que o cachorro prefira se esconder e ficar no secreto quando se encontra perto da morte. Ao perceber que sua vitalidade já não é mais a mesma, saúde, visão, etc. Por mais que pareça algo normal, há uma explicação científica por trás disso tudo. Entenda o porquê desse comportamento dos cães.

No FIM DA VIDA os cachorros se escondem; por quê | Image by Fran • @thisisfranpatel from Pixabay

Por que os cachorros se escondem quando estão próximos da morte?

Durante os últimos dias de vida de um cachorro seja por velhice, doença ou algum acidente: há vários sintomas em seu exterior e interior. Sendo eles uma debilitação, dificuldades para respirar, dor intensa e desconforto.

Como animais não racionais eles agem por instinto. Precisam enfrentar inúmeros obstáculos e desse modo encontram em sua frente possíveis predadores. Que por mais que não existam, é isso que o seu instinto os alertam.

Em razão do seu corpo debilitado, condições precárias de saúde: o cachorro opta por se esconder, aderindo a uma estratégia defensiva. Isso na cabeça do animal está o protegendo, tornando ele uma presa um pouco mais difícil de ser encontrada.

Por mais que o animal seja domesticado, eles agem por instinto como foi citado anteriormente. Desse modo o que eles podem fazer para se protegerem dos males hão de fazer. Nem que para isso tenham que optar por lugares escondidos.

Leia mais: Cachorro consegue detectar CÂNCER em dono; descubra os SINAIS

O que fazer nessas situações?

Por mais que os donos fiquem inquietos, é importante não contender com o cachorro. Mas dá espaço e oportunidade para ele se sentir o mais confortável possível nessa etapa tão difícil de sua vida. É importante sempre manter a paciência em dia.

Portanto, fornecer lugares próprios para o cachorro é o mais recomendado pelos especialistas na área. Lugares escuros, aconchegantes. Bem como dentro de quartos. Se por ventura a relação entre o animal e o dono for boa: o quarto dele é o melhor lugar para fazer isso.

O cão não irá ficar estagnado naquele lugar. Irá sair para comer, tomar água, fazer suas necessidades, etc. Entretanto, ali será o seu abrigo: refúgio para conseguir se sentir mais confortado e seguro em seus últimos dias de vida.

Desse modo para evitar possíveis problemas, o dono do animal precisa entender que o mesmo atua por instinto e pensa totalmente diferente dos homens. Ao visualizar qualquer vulnerabilidade será essa a atitude do cachorro.