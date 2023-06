Não faz muito tempo que o WhatsApp lançou a aba de comunidades. Agora é possível ter muito mais pessoas dentro de um único grupo. Entretanto, ainda há algumas dúvidas acerca disso. Bem como a quantidade de membros suportados em grupos do WhatsApp, etc. Existem algumas curiosidades sobre esse recurso que muitos não sabem. Neste artigo vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre os grupos do WhatsApp e no fim uma super novidade que irá ajudar muito os usuários.

Quantas pessoas cabem em um grupo do WhatsApp Veja TUDO o que você deve saber | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Grupos do WhatsApp

Os grupos funcionam como chats coletivos. Onde é possível que todos os membros do grupo interajam entre si. Bem com marcar conversas, enviar arquivos de mídias, etc. É possível que haja grupos privados e públicos. Isto é: no quesito de compartilhamento de links do grupo.

No caso das comunidades é algo semelhante. Mas funciona como o grupo dos grupos. Uma comunidade reúne grupos de assuntos similares. Por exemplo: no curso de Ciências da Computação há várias disciplinas. Bem como lógica matemática, lógica de programação, etc.

Cada disciplina é um grupo diferente. Tendo então 03 grupos. Entretanto, todas as disciplinas fazem parte de um único curso: o de Ciências da Computação. Desse modo, será criado três grupos diferentes e uma única comunidade que reúna os três grupos.

Há o limite de até 50 grupos por comunidade. Podendo ter no máximo 5 mil pessoas no total. Portanto, essa é a real diferença entre um grupo e uma comunidade. Logo após o lançamento das comunidades, o número total de membros possíveis em um grupo subiu para 1.024.

Tudo indica que a Meta irá investir pesado em inovações para o público. Logo após o atrito judicial entre o Telegram e a justiça brasileira, empresas do ramo aproveitaram e começaram a investir ainda mais no Brasil. Sabendo que há um “concorrente a menos” em alguns sentidos. Sendo o momento ideal para atrair mais e mais usuários.

Leia mais: Quer um EMPREGO NOVO? Esta é a segunda área que mais contratará no 2º semestre

Novidade é anunciada

Portanto, sabendo disso: o WhatsApp lançou uma novidade ainda mais espetacular. Em alguns meses estará disponível aos brasileiros a possibilidade de criar canais no WhatsApp. A ferramenta engloba inúmeras funções.

De semelhante modo ao Telegram, será possível criar canais. Onde o dono irá alimentar diariamente o canal com mídias, e com isso os membros daquele canal terão acesso a inúmeros conteúdos.

Podendo enviar imagens, áudios e vídeos. A ferramenta é uma novidade presente na Colômbia e Singapura. É excelente para grupos de trabalho, faculdade, etc. A ferramenta já está sendo testada há algum tempo na versão beta.

Tudo indica que nos próximos meses estará disponível aos brasileiros. Lembrando que a privacidade é um dos pilares desse procedimento. A Meta informa que tal como os chats e conversas, os canais do WhatsApp terão privacidade e segurança de ponta a ponta.