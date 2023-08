Misteriosa configurações para blindar sua internet contra hackers

Antes, para que houvesse um furto ou roubo, era preciso que o criminoso entrasse na casa que ele estivesse almejando, na calada da noite, para conseguir efetuar o crime. Mas com o advento da tecnologia, agora é possível realizar isso somente pela internet e a porta de entrada para isso, pode ser o roteador da residência. Entretanto, com simples passos, é possível adicionar uma proteção a mais e ficar tranquilo em relação a esses perigos, confira.

Configuração blinda sua internet contra ataques de criminosos virtuais, saiba como fazê-la

O que é isso que pode causar tantos perigos?

O roteador ao ser instalado em uma residência, ele interliga todos os dispositivos do local à internet e é exatamente nesse detalhe que se esconde a maioria dos problemas. Pois ao fazer isso, o usuário está dando lugar para possíveis ataques. Mas é inviável pagar internet e não conseguir acessar seu banco de sua casa.

Portanto, usar apenas dados móveis para isso não é o caminho mais fácil. Portanto, a solução é não deixar ninguém descobrir qual é a sua rede wireless. Em outras palavras, é necessário alterar o SSID, ou seja, o nome do seu roteador.

Por exemplo, se o nome do morador for João e o nome do seu wi-fi for “Internet do João”, fica fácil identificar e caso haja alguém mal intencionado, pode realizar um ataque à rede para conseguir colher todas as informações.

O que fazer para se proteger?

O primeiro passo para se proteger é alterar o nome da rede, deixar algo totalmente desconhecido, que ninguém irá conseguir identificar de qual localidade é a rede em questão. Para isso, basta seguir o passo a passo:

Entre nas configurações do seu roteador, no geral, basta digitar o endereço IP em qualquer navegador e colocar o usuário e senha padrão, caso não saibas qual é, tente “admin” e “123”;

Feito isso, procure pela opção de SSID, para que seja possível mudar o nome da sua internet, agora é momento de usar a criatividade;

Ainda sobre o passo anterior, escolha um nome que seja seguro, grande e único;

Por fim, basta salvar e pronto, ninguém mais saberá de qual residência é a rede em questão.

Após realizar isso, dificilmente a sua rede irá sofrer ataques, mas isso ainda pode ocorrer de modo aleatório, uma vez que o SSID continuará aparecendo.

Resolvendo o problema de uma vez por todas

Para resolver o problema em questão, só há uma maneira, a saber, ocultar o SSID para que ele não apareça na pesquisa wi-fi de ninguém. Para fazer isso, basta seguir à risca as instruções a seguir: