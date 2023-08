Converse consigo mesmo no WhatsApp apenas fazendo o seguinte

Sabe como falar com você mesmo no WhatsApp? Já pensou em transformar o WhatsApp, líder global de mensagens instantâneas, em uma espécie de bloco de notas pessoal? Conversar consigo mesmo na plataforma é uma realidade e, além de inusitado, tornou-se um recurso estratégico para muitos usuários. Descubra como essa ferramenta pode se tornar um verdadeiro aliado na organização do seu cotidiano.

Usar o WhatsApp para conversar consigo mesmo é uma maneira prática de manter lembretes e arquivos pessoais. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Dica valiosa para você usar no WhatsApp

A princípio, pode parecer estranho a ideia de “conversar consigo mesmo” no WhatsApp. Entretanto, ao longo dos anos, essa função não oficial ganhou popularidade e mostrou-se extremamente útil. Ao invés de apenas trocar mensagens, o chat individual permite ao usuário guardar lembretes, armazenar fotos relevantes, manter documentos importantes e até mesmo salvar vídeos para serem assistidos posteriormente. Em outras palavras, a plataforma, que já é referência para comunicação, também pode funcionar como uma espécie de repositório pessoal.

No passado, para se aproveitar dessa ferramenta, o procedimento era um tanto quanto trabalhoso e envolvia um pouco de criatividade. A técnica amplamente utilizada era criar um grupo, convidar um contato e, em seguida, expulsá-lo, ficando assim o usuário como único membro. Dessa forma, ele tinha um espaço exclusivo para trocar mensagens consigo mesmo. Mas, como em todo universo tecnológico, a evolução é constante. E foi pensando nessa demanda crescente que, no final do ano anterior, o WhatsApp implementou uma maneira mais prática de se estabelecer esse tipo de interação.

Para aqueles que desejam se valer deste recurso e criar um chat individual, o passo a passo é bastante simplificado, e podemos detalhá-lo a seguir. Primeiro, é necessário acessar o ícone de nova conversa na interface do aplicativo. Em seguida, ao surgir a lista de contatos, o usuário deve selecionar o próprio nome ou número. Feito isso, imediatamente a conversa individual é instaurada, tornando-se assim um canal exclusivo entre o aplicativo e o usuário.

É válido ressaltar que esse recurso, embora pareça trivial, revela a maleabilidade e as múltiplas potencialidades do WhatsApp. A plataforma, adquirida pelo Facebook em 2014, não se limitou apenas ao seu propósito original de troca de mensagens e tem se adaptado para atender às mais variadas demandas de seus bilhões de usuários globais.

Inovações

Este novo formato de chat é apenas uma das muitas inovações que o aplicativo tem trazido ao público. Com ele, os usuários podem otimizar sua organização pessoal e profissional, tendo um espaço reservado para armazenamento e lembretes que, muitas vezes, não se encaixariam em outros aplicativos ou meios. Além disso, por ser uma função interna do WhatsApp, não é necessário o uso de aplicativos de terceiros, o que pode ser um alívio para quem preza por privacidade e segurança dos dados.

O WhatsApp, além de ser um poderoso canal de comunicação, também serve como uma ferramenta multifuncional, adaptando-se às mais diversas necessidades dos usuários. A possibilidade de criar um chat individual apenas reforça essa capacidade adaptativa, tornando o aplicativo ainda mais indispensável em nossa rotina. E para quem deseja conhecer mais sobre esse e outros recursos, pode consultar o site oficial, www.whatsapp.com . Em um mundo em constante transformação digital, manter-se atualizado é fundamental, e esse tipo de novidade só reforça a relevância do WhatsApp no cenário global.

