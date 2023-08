Nubank vai testar o Drex; veja o que muda

Drex no Nubank – O avanço tecnológico está mudando não apenas a maneira como realizamos transações, mas também a própria natureza do dinheiro. Recentemente, o Nubank, um dos bancos digitais mais populares do Brasil, anunciou que deu um passo significativo em direção ao futuro das finanças digitais. Mas o que exatamente está acontecendo nos bastidores dessa transformação?

O Nubank participa dos testes práticos da moeda digital brasileira, o Drex, visando simplificar e tornar mais eficientes as operações financeiras. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nubank vai adotar o Drex na plataforma

No último dia 18, a fintech revelou estar embarcando em um projeto ambicioso: integrar-se ao projeto piloto do Drex, a promissora moeda digital brasileira, carinhosamente apelidada pelo mercado e especialistas como “real digital”. Esta iniciativa é um lançamento do Banco Central do Brasil, sinalizando uma revolução nas finanças tradicionais, moldando um caminho para a modernização da economia.

A integração entre o Nubank e o Drex não é meramente conceitual. Na prática, o Nubank deu início a testes práticos por meio da conexão de sua infraestrutura à rede blockchain do Drex. É importante ressaltar que a tecnologia subjacente a esta moeda digital é o Hyperledger Besu, uma escolha deliberada do Banco Central para gerenciar as transações do real digital.

Ao adotar essa tecnologia, o Nubank não só reitera seu compromisso com a inovação, mas também antecipa uma era onde a representação digital de bens e ativos será uma realidade. Segundo informações da própria fintech, no futuro, é possível que ativos tangíveis, como veículos, possam ter uma representação digital integrada à plataforma Drex. Isso pode revolucionar o modo como negócios são feitos, mitigando riscos e reduzindo custos operacionais.

Thomaz Fortes, líder de operações do Nubank Cripto, expressou seu otimismo e confiança na blockchain, ressaltando a importância do Drex no panorama financeiro. Ele acredita que o sucesso dessa moeda digital tem o potencial de simplificar, fortalecer e tornar mais eficientes as operações financeiras dos clientes da instituição. A visão do Nubank é clara: a tecnologia blockchain representa o futuro das finanças, e a instituição está plenamente comprometida em estar na vanguarda dessa transformação.

Papel protagonista

O papel do Nubank nessa evolução não é apenas de observador. A fintech está ativamente integrada à rede do Banco Central através de seu nó tecnológico. Isso significa que o Nubank tem a capacidade de testar e simular transações com diversos ativos financeiros tokenizados, que são fundamentais para o projeto piloto. Além disso, essa integração possibilita que a empresa contribua ativamente para o desenvolvimento de soluções inovadoras para a rede blockchain do Drex.

No entanto, o Nubank não está sozinho nesta jornada. O banco digital é uma das 16 instituições financeiras privilegiadas que foram selecionadas pelo Banco Central para fazer parte deste projeto piloto do Drex. A fase de testes está em andamento e tem previsão de ser finalizada até o término de 2024. Posteriormente, o sistema deverá ser oficialmente lançado e disponibilizado ao público em geral no mesmo ano.

Em suma, a integração do Nubank ao projeto piloto do Drex é um marco importante na trajetória das finanças digitais no Brasil. A possibilidade de uma economia com transações mais seguras, rápidas e eficientes está no horizonte, e instituições como o Nubank estão liderando o caminho para esse futuro promissor.

