Boa notícia — os estudantes brasileiros já podem comemorar que a partir deste mês inúmeras novidades estarão disponíveis, o mês de agosto é marcado por muitas conquistas e surpresas para o estudante: haja vista que é considerado o mês “Ao Gosto” do aluno. Dentre elas, uma grande surpresa quanto ao Pix que muitos estudantes brasileiros podem ganhar.

Quais estudantes vão ganhar Pix de 300.00 do governo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estudantes vão receber Pix do Governo

Não é de hoje que o Governo Federal incentiva os alunos de maneira precoce atribuindo a eles atividades remuneradas dentro do setor escolar. Bem como em vagas de monitor, cuidador do laboratório de informática, de química, física e dentre outros.

Até então, os pagamentos eram realizados através de cheques que o Governo disponibilizava para as escolas e elas repassavam para os alunos — entretanto, com a tecnologia do Pix isso pode mudar.

Tornando-se algo muito mais prático, agora os alunos podem receber Pix do Governo em questão de segundos, e o valor pode variar bastante. Por mais que muitos não saibam: há um programa chamado Oportunidade Jovem.

Ele garante aos jovens estudantes oportunidades exclusivas no cenário educacional, a fim de ganhar Pixs mensais como forma de pagamento. Os valores são variados e podem ser a partir de R$ 200 com trabalhos no próprio ambiente escolar.

Escolas técnicas oferecem por si só, a oportunidade do ensino técnico e posteriormente estágio remunerado no último ano. Os valores pagos podem chegar a R$ 600 com o adicional de transporte e alimentação.

Estes são os programas disponíveis para receber Pix do Governo

Portanto, existem algumas modalidades existentes a fim de que o estudante consiga receber o Pix do Governo, que pode ser de R$ 200, 300 e até mesmo de valores maiores. Depende bastante de suas respectivas atribuições.

Estágios remunerados: a maioria das escolas brasileiras do ensino médio estão atuando em tempo integral, mas nem todas são técnicas. No caso das técnicas, há o estágio remunerado obrigatório. Sendo uma das maneiras de conseguir o Pix do Governo de R$ 400-600.

Estágios internos: muitas escolas brasileiras selecionam alunos para auxiliar os demais em matérias específicas ou auxiliar em atividades práticas. É necessário entrar em contato com o núcleo gestor a fim de obter mais informações.

Bolsas: o Governo Estadual de inúmeros estados ofertam aos alunos da rede estadual Bolsas de estudo para permanência na escola e redução dos números de evasão escolar. Portanto, é uma excelente opção para quem precisa se manter na escola e não possui uma renda. O núcleo gestor também deve ser contatado.

Portanto, essas são algumas maneiras disponíveis de se obter Pix do Governo neste ano de 2023. Haja vista que tudo indica que nos próximos anos o investimento do Governo irá multiplicar no quesito educação: haja vista que um dos pilares do atual Governo é justamente este.

