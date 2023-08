R$ 25 MIL para colocar a vida em dia? Bradesco pode liberar

O banco Bradesco anunciou uma grande chance para seus clientes resolverem seus problemas financeiros com mais facilidade. A iniciativa de oferecer uma linha de crédito com condições especiais, irá permitir que os clientes comecem a pagar o empréstimo somente após um período de 45 dias. Saiba em detalhes, mais abaixo, o que é preciso para solicitar a linha de crédito e entenda prazos e valores envolvidos.

O Bradesco oferece uma oportunidade de empréstimos que podem chegar a até R$ 25 mil. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O Bradesco, um dos principais bancos do Brasil, está apresentando uma nova oportunidade para seus clientes enfrentarem desafios financeiros com mais facilidade. Essa iniciativa oferece uma linha de crédito com condições especiais, permitindo que os clientes comecem a pagar o empréstimo somente após um período de 45 dias.

Os valores disponíveis nessa oferta podem chegar a até $25 mil, abrangendo uma ampla gama de necessidades financeiras. É relevante notar que, embora o primeiro pagamento seja postergado em 45 dias, as taxas de juros iniciais começam a partir de 3% ao mês, podendo variar de acordo com o perfil individual de cada cliente.

Conheça os benefícios do empréstimo Bradesco

Além do benefício inicial de 45 dias de carência, essa linha de crédito também se destaca pela possibilidade de contratação totalmente online. Essa praticidade elimina a necessidade de precisar ir a uma agência física para solicitar o empréstimo, simplificando o processo e proporcionando mais comodidade.

A transferência dos fundos para a conta do cliente é realizada em até 24 horas úteis após a aprovação da solicitação, garantindo rapidez.

Aprenda a solicitar o empréstimo

Solicitar o empréstimo pessoal do Bradesco é um procedimento descomplicado:

Inicie uma simulação por meio do site do banco;

Preencha informações básicas como nome completo, CPF, data de nascimento, número de celular e endereço de e-mail;

Uma foto de um documento de identificação com foto, como RG ou CNH, deverá ser enviada, junto com alguns dados adicionais como endereço residencial e profissão.

É importante observar que não é um requisito possuir uma conta no Bradesco para acessar esse empréstimo. No entanto, durante o processo de solicitação, é aconselhável verificar quais bancos são aceitos para a transferência dos fundos.

Como funcionam as taxas de juros?

Conforme mencionado mais acima, as taxas de juros começam a partir de 3% ao mês, entretanto, essas taxas podem variar de acordo com o perfil individual do cliente. Sendo assim, é de extrema importância estar consciente dessas taxas e entender o valor total do empréstimo antes de efetivar a contratação, evitando assim possíveis dificuldades no pagamento.

Objetivo maior do empréstimo Bradesco

O foco principal dessa linha de crédito do Bradesco é garantir que as necessidades dos clientes sejam atendidas de forma ágil e segura, proporcionando um alívio financeiro oportuno. Com um processo de solicitação descomplicado e a conveniência da contratação online, essa oferta pode ser uma solução valiosa para enfrentar desafios financeiros.

Leia também: Bradesco emite alerta GERAL para os clientes