Passo a passo para pegar mais de R$ 2.399,90 no app 99

Não é de hoje que o app 99 é sinônimo de soluções em transporte, já tendo ajudado milhões de pessoas a se locomoverem com mais praticidade em diversos contextos. Isso, claro, sim citar a oportunidade de renda que oferece para quem quer ou precisa trabalhar como motorista.

Porém, o que muitas pessoas ainda não sabem é que a famosa 99 também tem conseguido o seu espaço dentro do cenário financeiro: ao incorporar os serviços financeiros por meio da 99Pay, que é sua carteira digital oficial, essa fintech revelou ao público a incrível novidade de que agora conta com um serviço de oferta de crédito, chamada oficialmente de 99Empresta.

Por meio do serviço em questão, a plataforma, que é mais conhecida por conta do serviço de transporte, aumenta ainda mais a sua presença dentro do mercado financeiro, oferecendo exclusivos empréstimos de aproximadamente R$ 2.500, que podem ser parcelados em no máximo 12 meses.

E, a seguir, no decorrer da leitura, é possível obter ainda mais detalhes sobre essa inovação.

A possibilidade de conseguir dinheiro pelo app 99 é real | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que saber sobre o 99Empresta

Fazendo parte de toda a família do app 99, o mais novo 99Empresta foi criado uma espécie de resposta para a crescente demanda por soluções de crédito que sejam mais acessíveis e, em somente 9 meses de atuação, desde que foi lançado, já distribuiu aproximadamente R$ 130 milhões em empréstimos, para mais de 45 mil pessoas. Além disso, as informações a respeito do seu desempenho mostram que cerca de 10% deste público utilizou o serviço pelo menos uma segunda vez.

E a utilidade dada ao dinheiro solicitado no empréstimo é a mais diversa possível: boa parte dos solicitantes informou que solicitou o crédito para pagar contas, mas há, também, quem tenha recorrido a este app 99 para quitar dívidas ou mesmo para cobrir custos extras, como aqueles ligados a reformas.

Já no que diz respeito aos valores, vale citar que as quantias ficam entre R$ 500 e R$ 10.000, havendo a opção de parcelar o pagamento em até 12 vezes. A taxa de juros mensal, por sua vez, fica em aproximadamente 6%, nunca sendo menor que 2% ou maior que 10%.

Como fazer um empréstimo por meio deste app 99

Para fazer uma contratação de crédito por meio do 99Empresta, é preciso acessar o app 99 (ele está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos) e, dentro da seção 99Pay, clicar no respectivo símbolo do 99Empresta.

Depois, será hora de informar a quantia que deseja e o número de parcelas que gostaria de pagar, conferindo todas as regras de uso em seguida e concordando com elas. Lembrando que as parcelas podem ser pagas por boleto bancário ou mesmo por Pix.

Os demais serviços da famosa 99Pay

A expansão da empresa 99 no mercado financeiro vai além da oferta de empréstimos, uma vez que ela já permite transações por Pix, recargas de celulares pré-pagos e a compra de criptomoedas, por exemplo.

Inclusive, com esta fintech oferecendo serviços cada vez mais diversificados, há quem desconfie de que a 99Pay possa virar um banco digital. Porém, ao que tudo indica, não há pretensão de ser mais do que uma carteira digital.

