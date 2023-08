Quem faz isso consegue desbloquear limite máximo de crédito no Nubank

Conseguir crédito no Nubank sem dúvidas é um desejo de boa parte dos clientes deste banco digital. Ocorre, porém, que o processo de conseguir crédito junto a qualquer instituição bancária nem sempre é simples, mas, pelo menos em relação à fintech em questão, as notícias podem ser muito animadoras.

Quem quer mais crédito para conseguir lidar com dívidas, fazer algumas compras importantes ou mesmo realizar sonhos, como fazer uma viagem especial, e possui conta no Nubank, não deve deixar de fazer a leitura de cada um dos tópicos a seguir, para saber como agir.

Há quem queira crédito no Nubank para abrir um negócio, por exemplo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata a nova possibilidade de crédito no Nubank

O Nubank, famoso banco digital que atua em território brasileiro, inovou mais uma vez ao trazer para os seus clientes a modalidade de empréstimo que utiliza o Tesouro Direto como garantia. Por meio desta nova função, passou a existir a possibilidade de solicitação de empréstimos que podem chegar a R$ 150 mil, sendo que o prazo de pagamento dos mesmos pode chegar a 48 meses (ou seja, 4 anos).

Trata-se de uma estratégia que visa aumentar toda a linha de produtos disponibilizados pela fintech, propiciando uma gama de serviços muito maior para todos os clientes do Roxinho. Desta forma, a chance de empréstimos com garantia ocorre por meio de uma famosa operação financeira, chamada oficialmente de alienação fiduciária.

Explicando de forma simples, por meio desta operação, o bem que será usado como garantia fica cedido temporariamente à instituição financeira que concede o crédito, entrando nesse contexto os automóveis, os imóveis, as quantias de dinheiro que estão guardadas ou mesmo investimentos de outros tipos.

Assim sendo, quando terminar de pagar totalmente o valor que solicitou, o cidadão recupera automaticamente a posse do bem em questão. E isso tudo representa uma alternativa muito eficaz não só para o banco propriamente dito, mas também para o cliente. As duas partes ficam asseguradas e, portanto, as duas partes “saem ganhando”.

Veja também: Novo benefício EXCLUSIVO do Banco Inter anima os clientes

As condições relacionadas à solicitação de crédito no Nubank

Após o que foi informado acima, é importante frisar que o cliente que quiser usar esta linha de crédito no Nubank irá ficar submetido a 1,45% de juros todos os meses. Lembrando que há a vantagem de conseguir parcelar a quantia a ser paga em no máximo 48 prestações, sem haver necessidade de fazer o resgate do investimento atrelado ao Tesouro Direto.

Além disso, no período em que ocorre o reembolso de cada parcela, o Tesouro Direto continuará rendendo normalmente. Porém, caso venha acontecer algum atraso nos pagamentos, o Nubank estará no direito de usar o próprio Tesouro Direto como forma de conseguir cobrir o valor que está sendo devido.

Por fim, vale lembrar que, existindo desde o ano de 2002, o Tesouro Direto é uma opção para quem quer investir em títulos públicos. E, para solicitar crédito no Nubank tendo ele como garantia, o cliente deverá ir na aba “Empréstimo” dentro do aplicativo, explicar o motivo da solicitação e clicar em “Empréstimo com investimento como garantia”.

O último passo do processo será seguir corretamente cada instrução que surgir na próxima tela.

Veja também: Estudo de 3 décadas mostra prática que previne 11 tipos de câncer