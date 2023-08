Nesta última semana, o portal de notícias Uol publicou uma matéria que está dando o que falar: acerca de uma profissão bem “esquisita” que está dando bastante dinheiro. O relato a seguir é oriundo da história de vida de um dos grandes nomes da conquiliologista brasileira. Saiba o que significa o termo e como começar ganhar dinheiro com essa profissão.

Profissão catador de conchinhas; salário quase R$ 15 mil | Foto de George Girnas na Unsplash

Esta profissão é ‘esquisita’ mas paga muito bem

Tudo começou há duas décadas atrás, quando o mineiro Domingos Afonso Jório, que até então atuava no ramo da pesca profissional — recebeu o convite de dois empresários para uma reunião que mudaria sua vida de uma vez por todas.

Os empresários ofereceram a ele grandes quantias para fazer algo bem simples: coletar conchinhas no fundo do mar — haja vista que ele já era popular pelos seus mergulhos em grandes profundidades. Para Afonso, era uma “brincadeira de criança”, para os empresários, uma grande oportunidade.

Rapidamente o homem topou a proposta, e a partir de então, surgiu um dos ramos mais populares do segmento: caçador de conchas para colecionadores. Ou como muitos preferem: de conquiliologista. Que não somente coleta como realiza o estudo das conchas.

Portanto, existem algumas conchas que são bem raras e diferentes. São exatamente essas que os mergulhadores profissionais precisam encontrar, e a partir de então, vendê-las e com o passar do tempo ir escalando o processo.

O que é necessário para ser um profissional da área?

É necessário que o interessado em entrar no segmento tenha bastante conhecido sobre conchas ou na equipe haja algum estudioso sobre o assunto, a fim de saber de fato o que está sendo procurado.

Além disso, na equipe é necessário que tenha bons mergulhadores. As conchas mais preciosas podem ser encontradas a grandes profundidades. Sendo necessário o uso de equipamentos profissionais para evitar possíveis acidentes.

Ademais, quando o negócio prosperar, é importante abrir um CNPJ, a fim de conseguir reunir todas as informações da empresa ou MEI e oficializar o projeto. Em nosso site temos diversos artigos explicando tudo sobre o MEI.

Leia mais: Como cada signo vive o luto? Veja como superar a morte

Como iniciar no segmento?

No Brasil é uma área com duas vertentes: concorrida, porque só há uma empresa especializada no segmento. Ou então, com grandes oportunidades de adesão, porque só há uma empresa especializada no segmento.

Portanto, é necessário estudar sobre a área a fim de verificar quais são as conchas mais buscadas por colecionadores. A partir disso, traçar um estudo objetivo sobre os modelos raros e criar uma espécie de álbum de buscas.

A partir disso, é necessário encontrar as areas marítimas mais fáceis de encontrar alguns tipos de conchas. Posteriormente — apenas ir para ação e conseguir o máximo de conchas possíveis. No início pode não dar lucro, mas a medida que o negócio for escalando pode ser algo rentável.

Haja vista que a empresa líder no Brasil, possui como sócio justamente Domingos Afonso Jório, um dos grandes nomes da área no pais e no mundo. Portanto, após tudo realizado é necessário encontrar os marketplace de vendas.

Existem algumas barreiras que podem dificultar o processo, e nesse segmento, o networking é bastante importante para conseguir contatos preciosos e que darão retorno futuramente em vendas e indicações.

Leia mais: Alergia à água existe! Menino sente lágrimas e suor queimarem