Desligou o carro com o ar-condicionado ligado? Veja o que acontece

Antes, eram raros os veículos que tinham ar-condicionado, agora, até mesmo nos veículos populares é possível encontrar o item em questão, que em cidades quentes, ele ajuda bastante, principalmente em fazer com que o motorista mantenha o foco na direção. Já que o calor, pode acabar cansando ele mais do que o normal. Mas às vezes, pode acontecer do motorista esquecer o ar-condicionado ligado, mesmo após parar o carro, saiba quais os riscos disso.

Saiba o que ocorre ao deixar o ar ligado após desligar o carro | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona o ar-condicionado de um veículo?

Primeiro, no que diz respeito ao funcionamento elétrico, há quem acredite que o ar funciona apenas com a energia da bateria, o pensamento não está totalmente errado, já que na casa das pessoas, é dessa maneira que ocorre.

Entretanto, no carro, há outro detalhe, ele também funciona através do giro do motor, devido a uma polia que está interligada, entre ele e o compressor. Por conta disso, afirma que o funcionamento do ar é mecânico.

Mas isso não exclui o uso da bateria do veículo para outras finalidades.Tudo isso para que consiga gerar ar frio e lançar para dentro da cabine do carro e favorecer o bem-estar de todos.

Perigos de desligar o ar com o carro ainda ligado

Ao realizar isso, o compressor ainda irá retirar energia da bateria, de modo desnecessário e isso acaba forçando ela, o que pouco a pouco, vai diminuindo sua vida útil. E ao ligar o veículo posteriormente, a bateria é levada ao extremo. Tudo isso acaba prejudicando a sua durabilidade.

Além disso, caso o condutor pare o carro e deixe o ar ligado, isso pode contribuir para que o sistema de ventilação condense algumas gotículas de água, o que no longo prazo, acaba gerando corrosão.

A corrosão é um problema muitas vezes silencioso, mas que traz consequências ruins ao condutor e pode gerar um enorme prejuízo.

Qual a hora certa de desligar o ar?

O ideal não é desligar o ar, mas sim, o compressor, então, deve-se deixar o ar apenas ventilando. Isso serve para que os dutos de saída não fiquem úmidos, caso isso ocorra, pode criar fungos, ácaros e isso além de prejudicar o veículo, pode prejudicar a saúde de quem estiver no interior dele.

Portanto, é interessante que o condutor desligue o ar apenas alguns minutos antes de desligar o carro, pois é tempo que ele retira toda umidade dos dutos em questão. Mas lembre-se, ative a opção para a ventilação.

Infelizmente, nem todos os veículos possuem ela, nesse caso, é preciso elevar a temperatura do ar, até que não seja necessário usar o compressor, isso irá fazer com que ele desligue e os dutos fiquem sem água também.