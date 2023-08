Emagrece e combate o diabetes: qual é o superalimento desconhecido?

A palavra “superalimento” tem surgido nas mais diversas conversas nos últimos tempos, e não poderia ter um significado mais simples: ela se refere basicamente aos alimentos que possuem inúmeros benefícios e que, portanto, favorecem a saúde. O chá verde, as folhas verdes e muitos outros itens já são muito conhecidos dentro desse contexto, por sinal.

Porém, é muito provável que boa parte das pessoas ainda não tenha ouvido falar a respeito do farro, que é um trigo antigo que surpreendentemente ainda é consumido em todo o mundo.

Aliás: há quem já tenha consumido esse tipo de trigo sem nem mesmo perceber, uma vez que seus grãos não raramente são incorporados nas sopas, nas saladas e nos cozidos, tendo uma aparência que se assemelha à cevada e ao cuscuz.

E a importância dele está ligada ao fato de que o mesmo carrega inúmeras propriedades vantajosas para a saúde, podendo auxiliar na perda de peso, na saúde da pele e até mesmo podendo proteger o corpo de várias doenças.

Mais detalhes podem ser conferidos no decorrer dos próximos tópicos.

Todo superalimento, incluindo este, favorece a saúde | Imagem: Maddi Bazzocco / unsplash.com

Aprendendo um pouco mais sobre o superalimento farro

A palavra “superalimento” é consideravelmente nova, sendo usada para descrever aqueles alimentos que são saudáveis de uma forma excepcional.

Porém, o já citado farro não é nem um pouco novo, sendo que seu cultivo no Mediterrâneo e no Oriente Médio ocorre há milhares de anos, embora, com o passar do tempo, sua “fama” tenha sido um pouco ofuscada, conforme o trigo moderno ganhava espaço no mercado.

Este trigo com o qual as pessoas tanto se acostumaram, principalmente para o preparo de pães e bolos, por exemplo, foi submetido a tanto processo que, inevitavelmente, acabou perdendo boa parte das propriedades benéficas que possuía. E no que diz respeito ao farro, especificamente, são 3 as variedades que existem: emmer, espelta e einkorn.

Veja também: Estudo de 3 décadas mostra prática que previne 11 tipos de câncer

Os benefícios deste tipo de trigo

Um dos grandes benefícios que este superalimento oferece é a ajuda no que diz respeito à perda de peso, uma vez que é rico em fibras e proteínas que, por sua vez, são necessárias para que exista a saciedade.

Além disso, existem estudos que apontam que uma alimentação rica em fibras é capaz de diminuir, também, o risco relacionado a algumas doenças, como o derrame, o câncer de cólon e o diabetes do tipo 2.

Vale citar, ainda, que o farro é rico, também, em vitamina B, que favorece, e muito, a saúde do cabelo e da pele.

Mas, fica a dúvida: como, afinal, deve ser o consumo desse superalimento?

E a resposta não poderia ser mais simples: uma forma extremamente fácil de usufruir dos benefícios do farro é utilizando a farinha e as massas feitas a partir de suas variedades, a exemplo da espelta. E, o melhor: elas são vendidas na maioria dos supermercados.

A versatilidade deste superalimento permite que ele faça parte de várias receitas, sejam elas pratos elaborados ou simples saladas, garantindo que cada pessoa consiga incorporar seus nutrientes e seus benefícios na dieta diária.

Veja também: Câncer de estômago apresenta um sinal de alerta típico; veja qual