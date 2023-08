Raspadinhas devem voltar às casas lotéricas ainda ESTE ano

A volta das raspadinhas – A nostalgia das raspadinhas, uma forma de loteria instantânea que foi descontinuada em 2016, promete retornar com vigor até o final deste ano, trazendo consigo a expectativa de lucros bilionários para o país. No entanto, por trás dessa decisão, existem também estratégias econômicas e sociais que delineiam o cenário político e econômico brasileiro.

A aguardada volta das raspadinhas traz a expectativa de lucro bilionário aos cofres públicos, segundo o secretário de Reformas Econômicas. Marcelo Camargo/Agência Brasil

As raspadinhas estão de volta?

Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal, confirmou a notícia sobre a volta das raspadinhas, que em sua fase áurea se destacou pela imediata possibilidade de prêmios e pelo valor atrativo das cartelas. Contudo, para os menos familiarizados, o nome técnico desta loteria é “Lotex”. Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, destacou a potencialidade econômica dessa retomada, indicando projeções que sinalizam um acréscimo entre R$ 3 e R$ 5 bilhões anualmente para os cofres públicos.

O retorno da Lotex não é uma decisão isolada, mas está inserida em um contexto mais amplo de medidas planejadas para ampliar a arrecadação do governo federal. Essas iniciativas buscam combater os déficits em áreas sensíveis da economia, como os evidenciados no sistema da Previdência Social. Nessa perspectiva, o relançamento das raspadinhas tem um propósito fiscal claro, objetivando um melhor equilíbrio nas finanças governamentais.

Não apenas em termos econômicos, a retomada da Lotex carrega consigo uma forte veia social. Segundo Barbosa, a venda das raspadinhas será estrategicamente associada a ações de responsabilidade social. A ideia é estabelecer parcerias que permitam que a Lotex seja comercializada por Pessoas com Deficiência (PcD). Tanto a Caixa quanto os lotéricos já sinalizaram incentivos para que esse serviço social se concretize, consolidando uma visão mais inclusiva e solidária na prática dessas atividades.

Mudanças na Caixa

Em meio à revitalização das raspadinhas, Rita Serrano, que lidera uma das mais relevantes instituições bancárias do Brasil, envolvida em diversas políticas públicas e verbas trabalhistas, enfrenta rumores sobre uma possível substituição em sua posição na Caixa Econômica Federal. Diante das especulações sobre uma potencial reestruturação ministerial, com foco em aproximação com partidos do Centro, Serrano esclareceu que a prerrogativa de tal decisão reside exclusivamente nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em adição, a presidente da Caixa fez questão de salientar os progressos observados no último trimestre de 2023, bem como os desafios que enfrentou ao assumir a liderança da instituição, especialmente no que concerne a aspectos tecnológicos e de gestão de equipe. Serrano expressou otimismo, evidenciando que, em apenas seis meses sob sua gestão, a Caixa tem se realinhado a seu papel crucial nas questões de desenvolvimento nacional.

Ao passo que a Lotex promete ser uma ferramenta financeira significativa, o seu ressurgimento também ilustra a complexidade e multifacetada natureza das estratégias adotadas pelos líderes governamentais, equilibrando objetivos econômicos, sociais e políticos no cenário brasileiro atual.

