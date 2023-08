Quer ir para a faculdade cheirando bem? Estes são os perfumes mais indicados

Perfumes para usar na faculdade – A aura misteriosa que envolve a escolha de um perfume pode ser a chave para criar uma boa impressão, mesmo nos ambientes acadêmicos. E se os jovens e estudantes pensavam que essa busca por uma fragrância ideal estava limitada a produtos importados ou de alto custo, podem se surpreender com algumas opções nacionais que estão conquistando destaque. É o que ressalta o youtuber Coloral, responsável pelo canal ‘Homem Cheiroso’, que decidiu elencar aqueles aromas que não só são agradáveis como também econômicos.

Seja na universidade ou na escola, um bom perfume pode te ajudar a se sentir confortável durante a faculdade. Foto: divulgação

Que tipo de perfume combina com faculdade?

Neste universo de fragrâncias, a Natura apresentou em 2016 o “Homem Essence”. Uma fragrância que nos primeiros segundos traz à tona o frescor do Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. À medida que o aroma se assenta, revela nuances mais complexas, graças ao Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. Finalmente, o rastro duradouro que ele deixa se deve ao Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli, elementos que conferem robustez ao perfume.

Outro destaque é o “Malbec Bleu”, uma proposta lançada pelo Boticário em 2021. Seu início é dominado por Aquozone, Gengibre e Bergamota. Conforme evolui, desvela a Lavanda, a Sálvia e o Patchouli, até culminar em notas de Musgo de Carvalho, Sândalo e Âmbar.

O cenário nacional de perfumes também viu uma colaboração entre Macho Moda e Pocket Parfum resultando no “Bredon”. Este perfume tem uma abertura cintilante graças à Pimenta Rosa, Bergamota, Hortelã e Limão. Seguindo, a Noz Moscada, o Gengibre, o Jasmim e o Cedro enriquecem sua composição. No entanto, o youtuber não detalhou todas as notas de fundo deste perfume.

Em 2022, O Boticário nos presenteou com o “Zaad Expedition”. Uma sinfonia olfativa que inicia com Gin, Notas Aquáticas, Bergamota, Notas Verdes e diversos cítricos, como a Toranja, Mandarina e Laranja, além da Maçã e Tomilho. Mas a viagem não para por aí. No coração da fragrância, encontramos Sálvia, Alecrim, Noz-moscada, Pimenta Preta, Carvalho, Violeta e Rosa. E, ao final, um acorde potente traz o Vetiver, Notas Metálicas, Sândalo, Almíscar, Notas Amadeiradas, Cedro, Patchouli, Couro e Âmbar.

Outras opções

Dando uma pausa nos lançamentos do Boticário, temos o “Verticce” da Azza Parfums, que é inspirado no renomado Bleu de Chanel. Essa fragrância nos convida a explorar a frescura da Hortelã, Limão, Pimenta Rosa e Toranja. À medida que a composição se desenvolve, surgem o Gengibre, Jasmim, Iso E Super e Noz-Moscada, culminando com as notas profundas de Almíscar Branco, Cedro, Incenso, Ládano, Patchouli, Sândalo e Vetiver.

Finalmente, Coloral também mencionou o “214 Botica Dark Mint”, uma criação de 2020 pelo Boticário. As primeiras impressões são dominadas pela Hortelã, Bergamota e Pera, mas à medida que o perfume evolui, somos apresentados à Lavanda, Cedro Atlas, Folhas de Violeta e Ylang Ylang, antes de se aprofundar no calor do Âmbar, Cashmeran e Fava Tonka.

Estas sugestões, além de evidenciarem o talento nacional na criação de fragrâncias marcantes, reforçam a ideia de que não é preciso investir grandes quantias para encontrar o perfume ideal para acompanhar a rotina acadêmica. Uma fragrância pode ser um elemento-chave na construção da autoestima e na forma como o indivíduo se apresenta ao mundo, principalmente em espaços de aprendizado e crescimento pessoal.

