Tampa amarela da Coca-Cola tem significado oculto surpreendente

A Coca-Cola é reconhecida como uma das bebidas mais comercializadas globalmente. Enquanto passeia pelos corredores dos supermercados, é provável que você já tenha observado garrafas da bebida com tampa amarela, em contraste com a icônica tampa vermelha. Porém, você está ciente do significado por trás dessa distinção? O intrigante contraste entre as tampas desperta a curiosidade de muitos. A seguir, esclareceremos a razão subjacente a essa mudança de cor e sua conexão com a tradição judaica. Você ficará surpreso ao descobrir o significado por trás desse detalhe!

Foto: divulgação

O que significa a tampinha amarela?

A presença da tampa amarela nas garrafas de Coca-Cola simboliza que a bebida é considerada kasher, ou seja, aderente às normas alimentares judaicas, as quais são seguidas por aqueles que praticam o judaísmo.

Esse detalhe se revela de extrema importância, especialmente durante a Pessach, a celebração da Páscoa Judaica que comemora a libertação dos hebreus da escravidão no Egito.

O motivo para essa distinção se destaca durante a Pessach, já que os judeus são proibidos de consumir produtos fermentados, como pães, cerveja e determinados refrigerantes. Isso engloba inclusive aqueles que contêm xarope de milho, um adoçante de baixo custo e de uso comum nos Estados Unidos.

A fórmula padrão da Coca-Cola usualmente utiliza xarope de milho, porém, para atender às demandas dos consumidores judaicos, a empresa substitui tal ingrediente pelo uso de açúcar durante esse período.

A presença da tampa amarela desempenha o papel de distinguir as garrafas de Coca-Cola elaboradas com açúcar daquelas que contêm xarope de milho. Isso permite que os indivíduos judaicos possam apreciar a bebida durante o período da Pessach, sem infringir os preceitos da tradição.

Empatia

Essa prática teve origem na década de 1930, quando um rabino dos Estados Unidos solicitou à Coca-Cola que ajustasse sua fórmula para se adequar ao feriado religioso. Desde então, a empresa tem continuado essa tradição, demonstrando respeito à cultura judaica.

Esse episódio é um notável exemplo de empatia, no qual uma corporação tem a oportunidade de exibir a seus consumidores que valoriza verdadeiramente suas peculiaridades e demandas individuais.

Desse modo, essa bebida adorada globalmente passa a ser incorporada à celebração de uma comunidade, conferindo a ela um significado ainda mais especial e profundo.

Sobre a Coca-Cola

A Coca-Cola é uma das marcas de bebidas mais reconhecidas e icônicas em todo o mundo. Fundada em 1886 por John Pemberton em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, a Coca-Cola Company tem uma história rica e diversificada. A bebida original foi criada como um tônico medicinal, mas rapidamente se transformou em um sucesso comercial como uma refrescante e efervescente bebida carbonatada.

O nome “Coca-Cola” deriva dos ingredientes originais da bebida: extrato de folhas de coca e noz de cola. A fórmula original continha traços de cocaína da coca, embora isso tenha sido removido há muito tempo.

A empresa é conhecida por seu logotipo distintivo e cores vermelho e branco. Além da Coca-Cola clássica, a empresa produz e comercializa uma variedade de produtos, incluindo Coca-Cola Diet, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light e muitos outros sabores e variações regionais.

Ao longo dos anos, a Coca-Cola expandiu-se internacionalmente e tornou-se uma parte integrante da cultura pop. Sua publicidade criativa e memorável contribuiu para solidificar sua posição como uma das marcas mais valiosas do mundo.

A Coca-Cola também tem sido envolvida em várias ações sociais e programas de responsabilidade corporativa, abordando questões como a sustentabilidade, o meio ambiente e a saúde. A empresa também se destaca por suas embalagens icônicas, como a garrafa de vidro contornada, que se tornou um símbolo de sua marca.

Apesar das mudanças nas preferências do consumidor e das tendências de saúde, a Coca-Cola continua sendo uma presença significativa na cultura global, mantendo-se como um dos nomes mais familiares e duradouros da indústria de bebidas.

