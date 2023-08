Por que ninguém deveria correr com as unhas pintadas

Unhas não devem estar pintadas ao correr? Quando se fala em cuidados com a saúde durante a prática esportiva, muitos pensam em alongamentos, hidratação e equipamentos adequados. Mas você já se perguntou se correr com as unhas pintadas pode impactar seu desempenho e saúde? O tema, que à primeira vista parece mero detalhe estético, traz implicações que vão além da aparência.

A prática de corrida com unhas pintadas pode parecer irrelevante, porém, como alerta o podólogo Alfredo Soriano, essa escolha merece atenção devido aos possíveis riscos associados. Foto: divulgação

Você está com as unhas pintadas?

Embora a atividade física seja amplamente recomendada para a manutenção da saúde, alguns detalhes que por vezes passam despercebidos merecem uma análise mais aprofundada. Alfredo Soriano, renomado podólogo, trouxe à tona em entrevista para a revista “Runner’s World” uma questão que, para muitos, pode parecer insignificante: correr com as unhas dos pés pintadas.

De acordo com Soriano, a esmaltação das unhas, quando se trata de prática esportiva, principalmente a corrida, pode encobrir alguns sinais importantes que o corpo tenta comunicar. Por trás do esmalte, problemas como hematomas ou outros danos nas unhas podem ser facilmente ocultados, impedindo que atletas ou praticantes identifiquem condições que poderiam requerer uma intervenção médica. Isso se torna ainda mais relevante quando consideramos que hematomas subungueais, por exemplo, podem ser sinais de traumas repetitivos ou atrito inadequado no decorrer da corrida.

Para atletas que têm por hábito monitorar qualquer alteração em seus pés – e considerando a relevância dos pés para corredores – a escolha de pintar as unhas antes de um treino ou competição pode limitar essa observação meticulosa. Soriano destaca que não é apenas a cor ou a estética que merece atenção, mas sim os possíveis impactos desta escolha no desempenho e bem-estar do corredor.

Outro ponto importante

Outra questão que precisa ser levada em consideração refere-se à interação entre a unha esmaltada e o calçado esportivo. A diminuição do espaço entre a unha pintada e a parte frontal do tênis, região chamada de biqueira, pode desencadear complicações. A pressão constante entre a unha e o tênis, aliada a fatores como umidade e calor, pode promover um crescimento inadequado da unha. Essa conjuntura de fatores propicia a ocorrência de unhas encravadas, situação dolorosa que pode comprometer o desempenho do atleta e demandar tratamento específico.

Além disso, o verniz, quando aplicado às unhas, cria uma camada protetora entre a unha e o ambiente. Esta barreira, conforme aponta o podólogo, pode ser benéfica no sentido de evitar problemas associados à umidade, reduzindo, assim, o risco de proliferação de fungos e outros micro-organismos que encontram nas áreas úmidas um ambiente propício para seu desenvolvimento.

Portanto, enquanto a estética desempenha um papel significativo em nossa autoestima e bem-estar, é fundamental considerar que, no contexto esportivo, até mesmo os detalhes mais sutis, como a pintura das unhas, merecem um olhar atento e informado. Decisões bem fundamentadas podem fazer a diferença na prevenção de lesões e garantir que a prática esportiva continue sendo, acima de tudo, uma fonte de saúde e prazer.

