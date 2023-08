Armazenamento limitado no Google Fotos? Veja como solucionar

Dica para utilização do Google Fotos – A era digital trouxe com ela a necessidade crescente de armazenamento de fotos e vídeos. Serviços como o Google Fotos surgiram como solução para milhões de usuários, no entanto, com a popularização da ferramenta, os desafios relacionados ao espaço disponibilizado têm sido uma constante. Para aqueles que enfrentam essa questão diariamente, há alternativas práticas para otimizar o armazenamento. Vamos desbravar algumas dessas opções a seguir.

O Google Fotos oferece a capacidade de armazenar memórias na nuvem de maneira automática, mas seu espaço gratuito foi limitado nos últimos anos. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Armazenamento no Google Fotos

Muitos usuários de celulares Android veem no Google Fotos um verdadeiro refúgio para suas memórias. Desde a sua criação, este serviço gratuito do Google possibilita o armazenamento automático de imagens e vídeos na nuvem. Porém, nas recentes atualizações, o que antes era um oceano de armazenamento gratuito sofreu mudanças. O Google passou a limitar o espaço oferecido sem custos a apenas 15 GB, que, vale ressaltar, é compartilhado entre Google Fotos, Google Drive e Gmail. Em um cenário como este, não é difícil imaginar o quanto rápido esse espaço pode ser preenchido.

Entretanto, para aqueles que buscam soluções e querem continuar aproveitando a plataforma sem impedimentos, existem algumas saídas práticas.

A primeira estratégia a ser considerada envolve a própria qualidade dos arquivos salvos. É sabido que imagens em alta resolução ocupam mais espaço. Portanto, uma forma eficaz de economizar é reduzindo a qualidade das fotos e vídeos salvos. Para aqueles que desejam testar essa alternativa, o processo é simples. Basta acessar o aplicativo do Google Fotos e, em sua interface, procurar pelas “Configurações de Fotos” após clicar no ícone da foto de perfil. Em seguida, ao selecionar “Backup”, o usuário poderá ajustar a “Qualidade do backup” para a opção “Economia de Armazenamento”. Ao confirmar essa alteração, notará uma mudança significativa no espaço utilizado.

Contudo, para os mais exigentes, que valorizam a alta resolução de suas imagens, a empresa oferece outra solução: a compra de mais espaço através do Google One. Este serviço, que também pertence ao Google, expande o limite de armazenamento não apenas no Google Fotos, mas também no Gmail e Google Drive. Os pacotes variam: o plano “Básico” com 100 GB é ofertado por R$ 6,99 mensais, o “Padrão” de 200 GB tem custo mensal de R$ 9,99, e para aqueles que necessitam de ainda mais espaço, o “Premium” oferece 2 terabytes por R$ 34,99 ao mês. Vale destacar que, frequentemente, ao adquirir algum desses planos, o usuário pode usufruir de um mês gratuito de 100 GB. Além disso, ao optar por essa solução, é possível compartilhar a assinatura com até cinco membros da família e obter suporte especializado.

Mais opções

Uma observação relevante é que o plano “Premium” é restrito a contas pessoais do Google, sendo vetado seu uso para contas empresariais.

Entretanto, se a ideia é não investir financeiramente, ainda há uma terceira via: a exclusão de arquivos. Em muitos casos, ao revisar o conteúdo armazenado, o usuário percebe a existência de fotos e vídeos repetidos ou até mesmo desnecessários. Eliminá-los pode liberar um espaço considerável. Para realizar essa tarefa, ao acessar o aplicativo Google Fotos, basta selecionar os arquivos indesejados e encaminhá-los para a lixeira.

Ainda que a questão do armazenamento no Google Fotos tenha se tornado um desafio, com um pouco de organização e conhecimento das ferramentas disponíveis, é possível contornar as limitações e continuar a usufruir do serviço de forma otimizada.

