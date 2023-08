XÔ, moscas! Deixe esta planta na sua janela e pronto

Problema com moscas? Em um mundo onde as ondas de calor se tornam mais frequentes e as pragas urbanas, como as moscas, parecem nunca desaparecer, uma solução ancestral tem ganhado os holofotes. Será que as práticas e técnicas tradicionais, muitas vezes esquecidas devido ao ritmo acelerado da vida moderna, detêm as chaves para resolver esses problemas contemporâneos? Hoje, vamos descobrir a importância do uso de plantas como repelentes naturais e como essa sabedoria antiga pode ser útil no cenário atual.

As moscas, que são conhecidas por sua presença indesejada, podem ser afastadas de forma natural ao se plantar manjericão na janela. Foto: divulgação

Repelente contra moscas

Historicamente, diversas técnicas ancestrais têm caído em desuso, seja em função do avanço tecnológico ou pela transformação dos estilos de vida. No entanto, o retorno às raízes se faz presente quando falamos do combate a insetos, particularmente, as moscas. Estes pequenos seres voadores, atraídos pelo calor e resíduos cotidianos, são considerados uma verdadeira praga urbana. Entretanto, a solução para o incômodo que causam pode estar bem diante dos nossos olhos: no poder das plantas.

E entre as diversas opções de plantas que servem como barreira natural contra esses insetos, o manjericão, uma erva tão presente na culinária mundial, emerge como uma forte aliada. Surpreendentemente, essa planta, além de suas propriedades culinárias, possui uma tradição secular em afastar moscas. O motivo? Seu aroma, apreciado por muitos de nós, é altamente repulsivo para elas. Mas por que esse fenômeno ocorre?

A ciência por trás do manjericão, de nome científico Ocimum basilicum, é fascinante. Ele é repleto de óleos essenciais que exalam um aroma intenso. Para os seres humanos, esse cheiro pode ser convidativo, mas para as moscas, é extremamente desagradável. Isso se deve ao fato de os órgãos olfativos desses insetos serem altamente sensíveis, tornando o aroma do manjericão especialmente aversivo para eles.

No entanto, é interessante observar que o manjericão não está sozinho nessa batalha contra as pragas. Diversas outras plantas, identificadas ao longo dos anos por várias culturas, também possuem propriedades repelentes. A hortelã, por exemplo, além de oferecer um sabor refrescante, é eficaz contra as moscas. Já a lavanda, com seu aroma agradável para os humanos, é um verdadeiro pesadelo para os insetos. O alecrim e o capim-limão também integram essa lista, sendo utilizados tanto na culinária quanto como repelentes naturais, especialmente contra mosquitos.

Qualquer um pode usar

A boa notícia é que não é preciso possuir vastos espaços verdes para aproveitar os benefícios destas plantas. Apartamentos e residências com espaços limitados também podem se beneficiar. Cultivar essas ervas em vasos na janela, varanda ou cozinha pode ser uma excelente alternativa. Contudo, para garantir o crescimento saudável, alguns cuidados são essenciais. As plantas devem receber luz solar adequada, o solo precisa ser mantido úmido, porém sem excessos, e a colheita deve ser feita com atenção, privilegiando folhas maiores e permitindo o crescimento das menores.

Em tempos de conscientização crescente sobre a importância de soluções sustentáveis e práticas ecológicas, recorrer a métodos tradicionais como o uso de repelentes naturais destaca-se não apenas pela eficácia, mas também pelo compromisso com a saúde e o meio ambiente. Em um contexto global marcado por desafios climáticos e ambientais, pequenas iniciativas como essa reforçam a ideia de que é possível harmonizar tradição e modernidade em prol de um mundo melhor.

