MEI tem direito a estes benefícios “secretos”; confira

O empreendedorismo no Brasil vem ganhando espaço e crescimento nesses últimos anos, é o que nos mostra o relatório da Global Entrepreneurship Monitor ano de 2022, que foi feito pela Sebrae em conjunto com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), onde destacou que a taxa de negócios que tem 3,5 anos de existência teve um aumento de 0,5%, ou seja, passou de 9,9% (2021) para 10,4% (2022).

Empreender se tornou uma prática comum, ponto que antes era mais difícil de acontecer, e hoje tem empreendedorismo em todas as áreas profissionais. O crescimento e popularidade das redes sociais também é um ponto positivo que favorece o público empreendedor, pois criou uma flexibilidade maior para quem deseja ser o seu próprio chefe.

Em destaque, a categoria MEI (Microempreendedor Individual) foi criado para conseguir formalizar esses microempreendedores para que eles sejam reconhecidos e que tenham algumas vantagens por estar dentro desta categoria de trabalho.

veja os direitos que o MEI tem. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como se tornar MEI?

Ao contrário do que todos imaginam, abrir uma microempresa é fácil. Como informado acima, a tecnologia ajuda demais essa categoria. O processo de abertura de MEI é simples, confere o passo a passo:

Entre no Portal do Empreendedor

Clique em “Quero ser MEI”. Em seguida, clique em “Formalize-se!”

Depois em “Entrar com gov.br” e acesse a sua conta ou crie uma conta caso não tenha

Insira os dados solicitados nas próximas páginas para preencher o formulário

Feito isso, o seu MEI já está aberto e você já tem um CNPJ

Veja também: URGENTE! A partir de 1º de setembro emissão de notas por MEI sofrerá mudança

Benefícios que o MEI tem

Existem diversos benefícios para o MEI que são oferecidos pelo próprio Governo Federal, e um dos principais está na facilidade de sua formalização, que pode fazer sem precisar sair do conforto da sua casa e dar os primeiros passos.

Feito a formalização, o MEI recebe o CNPJ e já pode começar a trabalhar, é uma modalidade que ganhou força por ter menos burocracias, mas não podemos deixar de mencionar que o MEI tem seus deveres como por exemplo o pagamento mensal do DAS.

É um imposto de uma contribuição para o INSS e também o Imposto Sobre Serviço, a qual pode ser emitido pela internet e pelo site PGMEI. Ou seja, o MEI vai estar garantindo todos os benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e assim por diante, já que são assegurados por lei por contribuírem com o INSS.

O MEI tem direito de contratar um funcionário, se caso for preciso e deve pagar o valor do salário-mínimo atual (R$ 1.320,00). Lembrando que todos esses benefícios estão na Lei Complementar, nº 128 que aborda a categoria MEI, permitindo que pequenos empreendedores possam adentrar no mercado de trabalho.

Veja também: Alerta GERAL para MEI: mudança confirmada a partir de 1º de setembro