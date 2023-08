Nova conta do Bradesco vem com benefícios; veja quais

Comprometida com uma proposta de praticidade e inovação, o Banco Bradesco lançou, recentemente, uma nova forma de conta ingressa no mercado com o propósito de oferecer uma experiência bancária acessível a todos os titulares de conta na intuição bancária mais renomada do país. A seguir, saiba mais detalhes sobre as vantagens e recursos oferecidos na nova conta Bradesco.

Banco Bradesco lança novo tipo de conta que conta com benefícios e vantagens imperdíveis. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nova conta, novos benefícios

O Banco do Bradesco, uma das instituições financeiras mais renomadas do Brasil e também a mais antiga do país, estabelecida em março de 1943, não mais mantém em segredo sua posição proeminente. Recentemente, a entidade bancária lançou uma inovadora modalidade de conta, viabilizada através de seu aplicativo. Contudo, uma questão que merece análise é se todos os clientes têm acesso à nova modalidade de conta.

Desse modo, alinhada com a proposta de praticidade e contemporaneidade, essa nova forma de conta ingressa no mercado com o propósito de oferecer uma experiência bancária acessível a todos os titulares de conta do Bradesco.

Entenda como funciona a nova conta Bradesco

De maneira abrangente, o Bradesco agora integra o conjunto de bancos que disponibilizam contas em moeda estrangeira, introduzindo a modalidade internacional “My Account” para todos os correntistas. Adicionalmente, essa opção já está disponível desde a semana que iniciou em 27 de julho.

Benefícios únicos

O processo de abertura dessa conta se destaca por sua simplicidade, permitindo que os interessados conduzam a inscrição diretamente pelo aplicativo da instituição, eliminando entraves burocráticos. A aprovação ainda é realizada de forma bem agilizada, frequentemente ocorrendo em um prazo máximo de dois dias. Dessa forma, os clientes têm acesso a uma série de benefícios, incluindo a aquisição de dólares à taxa comercial com uma incidência de 1,1% referente ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Além disso, os correntistas dessa inovadora modalidade de conta são contemplados com um cartão de débito exclusivo, com a bandeira Visa, permitindo saques e compras internacionais. É requisito inicializar a utilização dos serviços efetuando uma remessa de, no mínimo, US$ 100.

É válido deixar claro que, apesar da ausência de informações detalhadas por parte do Banco do Bradesco sobre os detalhes da transação de moedas estrangeiras na nova modalidade de conta My Account, os usuários podem aproveitar a chance de realizar simulações de forma direta por intermédio do aplicativo, o qual pode ser baixado para sistemas Android e iOS.

Concorrentes ‘imitam’ inovação

Diversas outras instituições bancárias também adotaram essa característica inovadora. No entanto, a promessa feita pelo Banco do Bradesco envolve fornecer vantagens distintas aos seus clientes, que ultrapassam a abordagem convencional do setor.

