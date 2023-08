Cadastro Positivo: entenda o que é e como pode ajudar a subir seu Score na Serasa

Muitas pessoas desconhecem o Cadastro Positivo e por isso perdem a oportunidade de subir o Score na Serasa. Ele é um conjunto de informações referente a pessoa física ou jurídica, esses dados ficam armazenados para:

Subvencionar a licença do crédito

Realizar venda a prazo

Transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro

Além disso, são destacadas as informações sobre como são pagos os compromissos ligados à contratação de financiamentos, empréstimos e crediários. Ou seja, são informações que passam a constar no histórico do cadastrado com os valores totais financiados, como a quantidade e o valor de cada parcela, além do comportamento financeiro e da pontualidade do pagamento na data correta.

As companhias de segmento no ramo financeiro, as telecomunicações, saneamento e energia, enviam o histórico de pagamentos do cadastrado para conseguir compor todo o Cadastro Positivo e também a nota do crédito. Para formar isso, é utilizado informações contidas nas contas de cartão de crédito, luz, água, telefone e assim por diante.

veja como funciona o Cadastro Positivo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Gestores do Cadastro Positivo

Os gestores do Cadastro Positivo, como por exemplo a Serasa, vão receber todas as informações diretamente das fontes, que no caso são as companhias que fazem operações e negócios de crédito com os consumidores, que são as que citamos acima: água, luz, telefone, gás. Poderão também ter acesso às informações dos comércios, as instituições financeiras, prestadores de serviços para no fim decidir cada condição comercial e os preços para cada perfil de consumidor.

O consumidor pode acessar suas próprias informações?

Sim! Tem como acessar a qualquer momento e gratuitamente, se caso acontecer alguma informação que não conheça e seja diferente, mas que esteja em seu relatório de informações positivas, pode solicitar uma revisão. Para ter acesso a mais detalhes de como fazer essa contestação entre no portal FAQ “Como solicitar a correção de eventuais informações erradas no Cadastro Positivo?”.

Veja também: Como consultar suas dívidas na Serasa? Passo a passo completo

Exclusão do Cadastro Positivo

O bom é que o consumidor pode sair a qualquer hora do Cadastro Positivo e fazer o cancelamento. Será necessário solicitar formalmente essa exclusão dentro dos canais de atendimento. Assim que o birô de crédito receber essa solicitação ele terá que compartilhar com os outros para que também atendam essa solicitação em até 02 dias úteis.

O cadastro Positivo já ajudou muitas pessoas que tem bom histórico financeiro e que esteja buscando crédito e aumentar chances para ter melhores ofertas nessa categoria com menos juros. Nada mais é do que um histórico de contas e compromissos do consumidor.

Veja também: Quem informa o CPF na nota deve ficar de olho na notícia da Serasa