Áudio em texto: WhatsApp começa a liberar nova função; aprenda a usar

Segundo algumas informações que foram divulgadas, mais um recurso do WhatsApp está em etapa de testes e, já começou a ser disponibilizado para alguns usuários. A nova função tem como objetivo transformar mensagens de áudio em texto, deixando o diálogo mais prático, tanto para aqueles que não podem ouvir a mensagem de voz no momento quanto para usuários que preferem ou só podem enviar um áudio em vez de digitar.

Nova ferramenta começa a ser liberada e facilita diálogos de quem não consegue ouvir áudios. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Função que converte áudio em texto pode estar sendo liberada

Com o intuito de elevar a versatilidade do aplicativo, é provável que a funcionalidade que transforma mensagens de áudio em textos, já esteja sendo liberada para alguns usuários. A função pode ser ativada em poucos passos que levam menos de dez segundos.

A opção pode ser habilitada na parte das configurações do mensageiro, especificamente no menu de “Conversas”. Por lá, basta procurar pela alternativa que possibilita converter o conteúdo, que está sendo chamada de “Transcrição de Mensagem por Voz”. Dessa forma, a pessoa que ativar o recurso verá nos chats, ao receber um áudio, uma transcrição da voz, localizada logo abaixo do conteúdo.

Vale reforçar que a ferramenta pode não estar disponível para todos ainda, uma vez que o recurso continua em fase de testes. Uma boa opção também é optar por aguardar a liberação ou pesquisar se há alguma atualização disponível do aplicativo.

O dispositivo opera nas plataformas iOS e Android.

O que é o WhatsApp?

WhatsApp é um software para celulares utilizado para troca de mensagens de texto instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão à internet.

O nome WhatsApp é um trocadilho com o cumprimento ao termo em inglês “What’s up?” (que pode ser traduzido para “E aí?”) + “app”.

O WhatsApp foi lançado oficialmente em 2009 pelos veteranos da plataforma Yahoo!

Considerado um aplicativo para celulares multiplataforma, o WhatsApp é atualmente compatível com todas as principais marcas e sistemas operacionais de smartphones do mundo, como o iPhone (iOS) e o Android.

