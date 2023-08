5 MOTIVOS comuns que causam multa de trânsito e você não sabia

Qualquer pessoa que dirija ou que esteja aprendendo a dirigir conhece a importância de respeitar regras e normas, de modo a garantir uma condução de fato segura. Porém, muitas pessoas não sabem que existem situações inesperadas que realmente podem pegar qualquer pessoa de surpresa, o que acaba resultando em multa de trânsito e também em penalidades que pesam muito no bolso.

E é justamente por conta deste contexto que o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) divulgou um alerta geral no mês de junho, mais especificamente no dia 14, dando destaque para 5 destas situações que acabam rendendo multas e não são do conhecimento de boa parte dos motoristas.

Trata-se de infrações que estão devidamente programadas dentro do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), e são ignoradas com frequência, todos os dias.

As situações que podem gerar multa de trânsito, de acordo com o Detran

Algumas das situações em questão podem parecer até mesmo inusitadas. Mas, de fato, devem servir como um alerta para qualquer motorista.

São elas:

Dirigir de chinelo

Por lei, o condutor do veículo deve utilizar o calçado que fique firme em seu pé, de modo que o controle dos pedais seja mantido o tempo todo.

Inclusive, há quem acredite que dirigir descalço não é errado e aumenta a sensibilidade dos pés. Porém, de acordo com o alerta divulgado, é algo que também deve ser evitado.

Estacionar longe do meio-fio

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar distante do meio-fio realmente pode gerar uma multa de trânsito, sendo que o valor da mesma depende da distância em que o veículo está.

Se ele estiver no máximo a 1 metro do meio-fio, por exemplo, trata-se de uma infração leve, cujo valor da multa fica em R$ 88,38, mas havendo a possibilidade de o veículo ser removido do local.

Buzinar de forma prolongada, sem motivo

A buzina, de modo geral, deve ser usada somente como alerta, e sempre de forma breve. Inclusive, seu uso é proibido nas áreas urbanas, das 22h00 até às 06h00.

Logo, quem buzina sem motivo, de forma sucessiva e prolongada, está cometendo uma infração de natureza leve.

Não usar o limpador de para-brisa nos dias de chuva

A chuva definitivamente atrapalha a visibilidade e a dirigibilidade, deixando o risco de acidentes mais alto.

Então, nos dias chuvosos, torna-se obrigatório o ato de acionar o limpador de para-brisa. O motorista que não faz isso recebe uma multa de trânsito no valor de R$ 195,23 e ainda tem o veículo retido.

Passar por poças d’água molhando os pedestres

Essa atitude, além de ser extremamente desrespeitosa, também representa uma infração de trânsito, o que envolve não só a água, mas também detritos.

A infração, nestes casos, é média, com a multa ficando em R$ 130,16.

É preciso se manter informado para evitar surpresas

Para evitar ter que pagar qualquer multa de trânsito e garantir a segurança para si, para os pedestres e para os demais condutores, todo motorista deve se manter ciente a respeito das regras e normas que compõem o CTB.

Por meio da conscientização, é perfeitamente possível evitar multas desnecessárias.

