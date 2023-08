Não é de hoje que o celular se tornou indispensável no cotidiano dos brasileiros. É comum querer levar o dispositivo para todos os lugares — até mesmo para o banheiro. Entretanto, especialistas apontam que isso pode ocasionar sérios danos à saúde: e o motivo é surpreendente! Logo, existem alguns lugares que não são considerados apropriados pelos médicos para deixar o dispositivo.

Alerta de saúde 10 lugares PROIBIDOS para deixar o celular | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estes lugares proibidos para deixar o celular

É fato de que o uso sem controle do celular pode ocasionar contágios, queimaduras, insônia e até mesmo infertilidade. Há uma série de lugares que não é recomendado deixar o dispositivo, caso contrário, poderá resultar em sérios problemas para saúde. Confira.

Colo: deixar o celular sobre as coxas pode ser prejudicial à saúde. Haja vista que durante o seu uso o usuário precisa estar com a cabeça levemente inclinada para baixo, o que ocasiona um sobrecarregamento da região da coluna cervical. Podendo ocasionar dores na região quando não tratadas e podendo evoluir posteriormente para uma síndrome conhecida como síndrome do pescoço de texto.

Dentro do sutiã: é comum que algumas mulheres deixem o dispositivo dentro do sutiã, até mesmo para se ter uma certa proteção quanto a ataques de criminosos. Entretanto, alguns estudos correlacionam essa ação com a probabilidade de desenvolvimento do câncer de mama em mulheres jovens. Haja vista que o celular acaba esquentando e pode gerar queimaduras, proliferação de bactérias e até mesmo assadura na região.

Bolso da calça: a grande maioria dos homens (se não todos) deixam o celular no bolso da calça por muito tempo. Em caso de queda, o mesmo pode quebrar e ferir o usuário. Entretanto, além disso essa ação acaba limitando os movimentos do usuário e ocasiona dores no local. Além disso, pode gerar infertilidade em razão da constante exposição à radiação.

Cama: deixar o dispositivo ao lado da cama acaba desequilibrando a produção de melatonina. Este hormônio é responsável por regular o relógio natural de todo humano. Haja vista que devido as chamadas, vibrações, luz azul e notificações constantes.

Travesseiro: deixar o dispositivo debaixo do travesseiro pode não somente ter os mesmos malefícios da ação acima, como pode ocasionar um super aquecimento no dispositivo e resultar em um incêndio. Principalmente se o mesmo estiver carregando próximo ao travesseiro.

Fique atento a estes lugares em específico

É fato que o celular é o companheiro de todos os lugares, mas existem alguns lugares em específico que o seu uso é totalmente proibido pelos especialistas na área. Confira quais são.

Banheiro: levar o celular para o banheiro enquanto realiza as necessidades fisiológicas pode resultar em grandes problemas. Em primeiro lugar, o dispositivo terá mais chances de contaminação por bactérias, haja vista que há o pleno contato entre o usuário, itens de higiene e dispositivo. Entretanto, pela posição que o dispositivo é usado, acaba ocasionando hemorroidas em razão do aumento da pressão na região para evacuar.

Pia: muitas pessoas acabam deixando o celular na pia enquanto fazem algo. Essa ação é bastante prejudicial, até mesmo pior que no banheiro. Haja vista que em comparação com a privada, a pia pode carregar mais de 20 mil fungos e bactérias responsáveis por doenças e intoxicações alimentares. É importante sempre limpar o dispositivo após um longo dia.

Refeições: é importante evitar o celular na mesa das refeições, haja vista que pode atrapalhar a concentração e posteriormente a sensação de sabor dos alimentos. Até mesmo atrapalhar a mastigação. Sem contar que é uma ação que acaba gerando ansiedade e até mesmo gases em razão da velocidade de ingestão dos alimentos.

Carrinho e carro: o uso do celular no carrinho do bebê é bastante perigoso não somente pelas bactérias, mas em razão de que o uso precoce do celular pode acabar desenvolvendo na criança um atraso mental e cognitivo. Além de prejudicar o sono como no caso dos adultos. Bem como no carro dirigido pelos adultos: podendo acarretar em sérios acidentes pela falta de foco.

Portanto, o celular é um excelente aliado da humanidade. Entretanto, ao ser usado da maneira errada pode acarretar em sérios maléficios para à saúde e até mesmo para a vida humana. Caso contrário, poderá se tornar em um aliado bastante letal.

